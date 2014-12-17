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Star Grubu'nda ekonomik kriz gerekçesiyle işten çıkartmalar başladı

Mustafa Karaalioğlu, Mehmet Ocaktan ve Yusuf Ziya Cömert gibi isimlerle yollarını ayıran Ethem Sancak'ın sahip olduğu Star Medya Grubu'nda işten çıkartmalar başladı

17 Aralık 2014 01:38

Ethem Sancak'ın kararıyla Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu ile Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert'in görevlerine son verildiği Star Gazetesi'nde bugün bazı isimler işten çıkartıldı.

Medyaradar'ın haberine göre, gazetede muhabir olarak haber merkezinde görev yapan Seda Çakmak, foto muhabiri Murat Düzyol, internet  servisinden Zeliha Çakıroğlu, yazıişleri servisinde MAC operatörü olarak görev yapan Abdullah İlhan'ın çıkışları verildi.

 

'Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz'

 

Çalışanlara çıkartılma gerekçesi olarak şu ifadelerin yeraldığı belgenin verilmesi dikkat çekti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanmakta olan ekonomik krizden şirketimizin de etkilenmesi ve devamlı zarar etmesi nedeniyle bazı ekonomik kararlar alınması zaruri hal almıştır.Bu nedenle yönetim kurulu tarafından bazı çalışma alanlarının sonlandırılması ya da idari giderler ve personel yönünden daraltılması veya çeşitli birimlerin birleştirilmesi kararı alınmıştır."

 

 

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