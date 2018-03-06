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"Akrep sokunca esmer oldum” diyen İntizar: Sapsarı saçlı, yemyeşil gözlü bir çocuktum

"Bir komşumuz beni her gördüğünde 'Sarı gel buraya' diye seslenirdi"

06 Mart 2018 14:51

Küçükken sarışın ve yeşil gözlü olduğunu, ancak ilkokul birinci sınıftayken bir akrebin sokması sonucu saç ve göz renginin değiştiğini savunan şarkıcı İntizar, bu iddiasını yineledi. Çocukluğunu anlatan şarkıcı, "Sapsarı saçlı, yemyeşil gözlü bir çocuktum” ifadelerini kullandı. 

Hürriyet’ten Tülay Demir Oktay’a konuşan İntizar, ilk parasını ‘Dağlar Seni Delik Delik Delerim’ şarkısını seslendirmesinin ardından kazandığını belirterek, şu anısını anlattı:

"İlkokul 1’e gidiyordum. Sapsarı saçlı, yemyeşil gözlü bir çocuktum. Bir komşumuz beni her gördüğünde 'Sarı gel buraya' diye seslenir, yanına gidince 'Bana bir tane türkü söyle' derdi. Annemlerin de meğer bundan haberi varmış. Neyse ben utanırdım, susardım. Bu sefer 'Türkü söyle, sana 1 lira vereceğim' derdi. O zaman 'Dağlar Seni Delik Delik Delerim' diye başlardım.” 

"Hatta platin sarıydı saçlarım..."

İntizar, geçen hafta Baba Radyo’da Ayşe Matay’ın sunduğu "Baba’nın Kızı" programında, “Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar” açıklamasında bulunmuştu. 

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