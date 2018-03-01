T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şarkıcı İntizar: Küçükken sarışın yeşil gözlüydüm; akrep sokunca hepsi değişti

"Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar"

01 Mart 2018 01:04

Yeni çıkan albümü öncesinde imajında değişikliklere giden şarkıcı İntizar, küçükken sarışın ve yeşil gözlü olduğunu; ancak ilkokul birinci sınıftayken bir akrebin sokması sonucunda saç ve göz renginin değiştiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, “Yaşamam bile mucize” yorumunda bulundu. 

Baba Radyo’da Ayşe Matay’ın sunduğu "Baba’nın Kızı" programına konuk olan İntizar, “Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar” diye konuştu. 

Kısa süre içinde İstanbul'dan taşınacağını dile getiren İntizar, “Magazinden her zaman uzak oldum. 10 gün kamerayı çeksen kendiliğinden bitecek isimler tanıyorum” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

intizarküçükkensarışın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24