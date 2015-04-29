Akrabaları tarafından reddedilen HDP'li aday, akrabalarından şikayetçi oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Rize 2’nci sıra Milletvekili adayı Selda Karafazlı, akrabalarının kendisine yönelik açıklamasında hakarete uğradığı ve hedef gösterildiği gerekçesiyle suç duyurunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Karafazlı, aldığı tehditler nedeniyle de koruma talep etti.

Babası Gençağa Karafazlı ile birlikte adliyeye gelen Selda Karafazlı, sosyal medya üzerinde bazı yazışmaları delil göstererek, akrabalarını açıklama yapması konusunda polisin yönlendirdiğini iddia etti.

Karafazlı'nın HDP'den milletvekili adayı olmasının ardından akrabalarının bir kısmı bir açıklama yaparak Karafazlı'yı akrabalıktan reddettiklerini açıklamıştı.

Açıklama, polislerin organizasyonu olabilir

Karafazlı, bugün adliyeye gelerek, adaylığı açıklandıktan sonra kendisine tepki gösteren akrabalarının hakaret içeren ifadeleri ve hedef gösterildiği gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.

Sosyal medya üzerinde iki akrabası arasında, kendisine yönelik tepkilerin yer aldığı basın açıklamasıyla ilgili olarak "Emniyet acele etmemizi istedi" ifadelerinin kullanıldığı yazışmanın kayıtlarını da savcılığa sunan Karafazlı, akrabalarının basın açıklamasının bazı polis memurlarının organizasyonu olduğunu iddia etti.

Selda Karfazlı, sosyal medya üzerinden ve telefonlarla aldığı tehditler nedeniyle de koruma verilmesini istedi.

Baba Karafazlı: 'Bu kişilerin bir araya gelip de böyle organizasyon yapma yetenekleri yok'





Baba Gençağa Karafazlı da adliye çıkışında bir açıklama yaparak, ellerinde olayın bir provokasyon olduğu düşüncesini kuvvetlendiren deliller olduğunu belirterek şunları söyledi:



"İki akrabamız arasında bir yazışma kaydı elimize ulaştı. Bu yazışmanın bir bölümünde basın açıklamasına katılan akrabamız, ‘Emniyet acele etmemizi istedi’ diye bir ifade kullanıyor. Bunu Rize Emniyet Müdürü’ne aktardık. Emniyet yetkilileri bize gelip olayı araştırdıklarını söyledi. Bu yazışmanın kayıtlarını kendilerine verdik. Bu olayın bir provokasyon olduğunu söylemiştik. Bu yazışma, olayda bir provokasyon olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. ‘Emniyet bizden acele etmemizi istedi’ sözünün arkasında başka bir şey var. Zaten bu kişilerin bir araya gelip de böyle organizasyon yapma yetenekleri yok. Kurulan cümleler ve basın açıklamaları gösteriyor ki bir provokasyon var. Bu gelişme üzerine suç duyurusunda bulunduk ve koruma istedik. Bir şey olacağından değil ancak bizi korumakla görevli kişilerin de bu işin içerisinde olması bizi endişelendirdi. O nedenle böyle bir talepte bulunduk."



Tehditler aldığını yineleyen Selda Karafazlı ise geriye adım atmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Her şekilde yolumuza devam edeceğiz. HDP yasal bir parti. Bu partiyi terör örgütü olmakla suçlayıp, beni de bir terör örgütü üyesi olarak göstermeye çalışan aynı soy ismi taşıdığım birkaç kişinin açıklaması beni derinden yaralamıştır. Suç duyurusunda bulunduk. Normalde bunu yapmak da istemiyorduk. Ancak bizi koruması gerektiğini düşündüğümüz emniyet mensuplarının da bu işin içerisinde olduğunu düşünmek bile iç karartıcı. Umarım yakında her şey aydınlığa kavuşur" dedi