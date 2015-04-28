Akrabaları tarafından reddedilen HDP'li aday: Kendimi 'Martı Jonathan' gibi hissediyorum

Rize'de HDP'den 2. sıradan aday olduğu için akrabalarının bir kısmı tarafından reddedilen ancak anne babasında destek gören Selda Karafazlı, gazeteci Ruşen Çakır'la Periscope uygulaması üzerinden bir söyleşi yaptı.

"Burada HDP aday çıkaramaz, buna kimse cesaret edemez diye düşünülüyordu. Ama biz buna cesaret ettik. Ve dedikoduları çürüttük" diyen Karafazlı, ailesinin siyasi görüşlerinin kendisini etkilemediğini söyleyerek, HDP'nin aday çıkaramayacağı düşünülen Rize'de bir şeyleri değiştirmeyi başardıklarını ve kendini "Martı Jonathan" gibi hissettiğini söyledi.

Anne Karafazlı: Yaşananlar povokasyon

Ruşen Çakır'ın yaptığı görüşmeye, Selda Karafazlı'nın anne ve baabası da katıldı. Baba Gençağa Karafazlı, ailenin sol bir gelenekten geldiğini belirterek, "Ailemizin geleneği siyasette sol bir gelenek, CHP ne kadar solsa... CHP kazanırdı köyümüzde de. Aile içinden bize vurmalarını tahmin edemiyordum. İki gün önce beraber olduğum aile üyelerini bir kaçı bir basın toplantısında bizi sülaleden attıklarını söylüyorlar. Basın magazinel baktığı için bu hale geldi. Açıkçası bu tartışma HDP'yi daha önemli bir noktaya getirdi” dedi.

Anne Günay Karafazlı ise kızının adaylığıyla ilgili yaşananların provokasyon olduğunu düşündüğünü belirterek “Rize'de büyük bir potansiyelimiz var” diye konuştu.

Selda Karafazlı ise şunları söyledi: “Ailem beni siyasi görüşleriyle etkilemedi. HDP bünyesinde olmaya ben karara verdim. Rize'de de çok fazla aday çıkmaması benim Rize'den çıkmama neden oldu. Rize'de HDP aday çıkaramaz buna kimse cesaret edemez diye düşünülüyordu. Ama biz buna cesaret ettik. Ve dedikoduları çürüttük. HDP'ye önemli bir oy potansiyeli kazandık. Karadeniz halkına Kürt düşmanlığı yaratılmaya çalışıldı. Biz Karadenizli olarak Kürt halkına düşman değiliz. Kendimi 'Martı Jonathan' gibi hissediyorum.”