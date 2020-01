HDP adaylığı için akrabalarının reddettiği Selda Karafazlı: Irkçı bir organizasyonun planıydı, tutmadı

Selda Karafazlı, Rize'den HDP adayı olduktan sonra bazı akrabalarının basın toplantısıyla onu reddetmesiyle ilgili, "MHP’li olan bir tek akrabamız, yanına aldığı oğlu, eniştesi, kaynı ve bir de ‘Karafazlı’ olmayan 3 kişi ile basın açıklaması yapma ihtiyacı duydu. Destek mesajları yağınca, uzak illerde olan akrabalar ve köylülerimiz de destek verince plan tutmadı. Birilerinin -ama iktidar partisi değil- ırkçı bir organizasyonun planıydı" açıklamasında bulundu.

Karafazlı, yarışmaya katıldığı ve oyunculuk yaptığı yönündeki haberlere ilişkin olarak, "Bir dizi ve iki klipte yer aldım. Pek şansım olmadı ama şimdi saygı duyduğum sanatçılarla aynı çatı altında bulunuyorum. Ve galiba onlardan öncelikli olarak siyaset ve politika eğitimi alacağım" diye konuştu.

Radikal'e konuşan Selda Karafazlı Kurşun, HDP'nin barajı geçip geçemeyeceğine yönelik tartışmalarla ilgili ise, "Türkiye partisi olarak seçime girmesi çok doğru bir karar ve bana göre yüzde 15 oy alacağız" dedi.

Radikal'de 'Selda Karafazlı Kurşun: HDP yüzde 15 oy olacak' başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2015) röportaj şöyle:



‘Babamı cezaevi kapılarında bekledim'





Rize bu seçimde HDP adayları açısından çok ön plana çıkan bir şehir oldu. Gerek birinci sıradaki Necmettin Durmuş gerekse sizin adaylığınız içinde hikâyeler barındırıyor. Bu çerçevede adaylık süreciniz nasıl gelişti, nasıl karar verdiniz aday olmaya?

Babam ve annem uzun yıllar devrimci mücadelede yer almış, uzun süre de hapis yatmış kişiler. Ben babamı cezaevi kapılarında çocukluğumdan beri beklerdim. Gazeteci olması nedeniyle de ailede sürekli olarak dünya ve tabii ki Türkiye’de yaşananlar konuşulurdu. Siyaseti seven bir ailemiz var. İster istemez bu yaşananlardan ben de etkilendim. Özellikle ülkemizdeki hukuksuzluk, adaletsizlik, Kürt sorunu vs. yaşamımızın her alanında tartışılan konular oldu.

HDP kurulunca babam ve annem sorumluluk almak istedi. Annem Rize il başkanı oldu. İHD MYK üyesi ve gazeteci olan babamsa gençlerin önünün açılması gerektiğini düşünerek bana ‘Aday ol’ dedi. Ben babama, ‘Sen ol daha etkili olur’ desem de o, ‘Hayır ben insan hakları savunucusu ve gazeteci olarak daha yararlı çalışırım’ dedi. Ben de gençlerin siyasete girmesi gerektiğini düşünen biriydim ve tercihimi yaptım. HDP'den aday oldum. Parti il örgütü 1. sıra dedi ancak babam 1. sıra için Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasında saldırıya uğrayan Necmettin Durmuş hocanın aday olmasını daha doğru buldu. Sıra zaten önemli değildi.

'AKP’ye ve CHP’ye oy veren kadın akrabalarımız HDP'ye oy verecek'



Adaylığınızın akabinde akrabalarınızdan ‘reddetme’ seviyesinde bir tepki geldi. Ardından babanızın desteği oldu. O meseledeki son durum nedir, bir yumuşama oldu mu? Yaptığınızın cesaret işi olduğuna dair yorumlar oldu, katılıyor musunuz?



Aday olacağım duyulunca babamın akrabalarından bazıları -yani bilinçsizce açıklama yapanlar- babamla konuştular. Babam, “Ben yıllardır devrimci mücadele verdim, şimdi siz bana ne yapacağımı söylüyorsunuz bu doğru değil. HDP yasal ve demokrasi mücadelesi veren bir parti” diyerek onları reddetti. Daha sonra ne olduysa MHP’li olan bir tek akrabamız, yanına aldığı oğlu, eniştesi, kaynı ve bir de ‘Karafazlı’ olmayan 3 kişi ile basın açıklaması yapma ihtiyacı duydu. Ailece üzüldük. Karafazlı ailesi sol geleneği olan, ırkçı partilere oy vermeyen geniş ve çok tanınan bir ailedir. Bu durum bizi üzdü, aile için sıkıntılar oldu.

Özellikle AKP ve CHP’ye oy veren kadın akrabalarımız, “HDP’ye oy vereceğiz” açıklaması yaptılar. Destek mesajları, partimin sahip çıkması başta Ferhat Tunç ve aydın sanatçı çevrelerinden destek mesajları yağınca, uzak illerde olan akrabalar ve köylülerimiz de destek verince plan tutmadı. O açıklamayı yapan kişinin kardeşleri bile Facebook’tan destek mesajları yayınlıyor. Seçimde Rize’ye gelip bana destek vereceklerini açıklıyorlar. Kısacası birilerinin -ama iktidar partisi değil- ırkçı bir organizasyonun planıydı ve tutmadı.





'On binlerce Karafazlı oldu'

O seviyesiz açıklamayı yapanlar şimdi yalnız kaldı. Bu durum beni de üzdü. Sonuçta ben Karafazlı soyadını taşımaktan gurur duyan bir insanım. Bu soyadı Karafazlı ailesinin en etkin adamı olarak bilinen bölgede her düşünceden insanın hâlâ saygı duyduğu, rahmetle andığım dedem Yılmaz Karafazlı’dan aldım. Ben Yılmaz dedemin var ettiği bu soyadını öyle ırkçı birtakım söylemlerle açıklama yapanların demesiyle de terk etmem. Artık Türkiye’de evine rahatlıkla gidebileceğim pek çok ‘Karafazlı’ akrabam da oldu. Pısırık yaşamak, korkakça yaşamak zaten Karafazlı ailesinin dünyasında yoktur. Bunu Rize halkı aile bireylerimden de bilir. Karafazlı ailesi hiçbir güce tapan bir aile değil. Haklı ve doğru bildiği yolda, kararlı yürüyen, teslimiyetçi olmayan bir ailedir. Bu yaşananlar hepimize umarım bir ders olur.

'En az 7 bin oy alacağımızı düşünüyorum'





Rize’deki seçim çalışmaları nasıl gidiyor, halktan size gelen tepkiler nasıl?



Aday tanıtım toplantısı sonrası İstanbul'a geldim. Babam Metin Göktepe Ödülü’nü kazanmıştı. Ancak rahatsızlığından dolayı törene gelemedi. Onun yerine ödülü alan İMC TV’den Mahmut abiyi ziyaret edip ödülü kendisinden almaya gelmiştim. Bu esnada bu olay yaşanıp, Türkiye bizi konuşur olunca ben de bir süre daha kalmaya karar verdim. Rize’de diğer arkadaşlar birebir insanlarla görüşüyor. Ben de gidince bu çalışmalara katılacağım. Babamdan öğreniyorum ve sosyal medyadan da görüyor, duyuyorum harika tepkiler var. Kimseye kırgın değilim. Aksine meşruiyetimiz daha da arttı. Rize daha iyi gündeme geldi. Hdp ile en az 7 bin oy alacağımızı düşünüyorum. Bu olay bizi zirveye taşıdı. Yeni sempatizanlarımız oldu. Annem ve babam tüm ülkeden aranarak arkamda durdukları için tebrik ediliyor.

'Sanatçılardan siyaset dersi alacağım'





Dün basında bir yarışmaya katıldığınız ve oyunculuk yaptığınız yönünde haberler çıktı. Bu haberleri hangi çerçevede değerlendirmek gerek?



Hayvansever biriyim. Denize dalmak da tutkum. Dalgıç eğitmeniyim. Sanatı da çok severim. Oyunculuk ve dans da böyle bir isteğimdi. Sanatçıların yanında ‘sanatçıyım’ diyemem. Çok sevdiğim Ayla Algan hocamdan ders aldım. Bir dizi ve iki klipte yer aldım. Pek şansım olmadı ama şimdi saygı duyduğum sanatçılarla aynı çatı altında bulunuyorum. Ve galiba onlardan öncelikli olarak siyaset ve politika eğitimi alacağım (gülüyor)…



'HDP yüzde 15 oy alacak'





HDP’nin barajı geçip geçmeyeceği bu seçimin en çok konuşulan konularından biri. HDP’nin şansını ve baraja rağmen parti olarak seçime girme kararını bir aday olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

HDP gerçek sol ve Türkiye partisidir. HDP, halkların en çok ilgi gösterdiği partidir. Bunu çevremden de görüyorum, ülkede büyük bir heyecan yarattı. Her dil, her görüş, her renk var partimizde. Türkiye partisi olarak seçime girmesi çok doğru bir karar ve bana göre yüzde 15 oy alacağız.



'Rize'de seçilemeyebilirim ama...'





Son olarak kendi seçilme şansınızı değerlendirmenizi isteyeceğim. Aksi bir durumda siyasete tamam mı, devam mı?



Ben Rize’de seçilmemin zor olduğunu biliyorum. Ama zaten sorun seçilmek seçilmemek değil. Burada önemli olan 200’den fazla çok değerli kadın adayla –ki bu hiçbir partide yok- Türkiye’de HDP sayesinde kadınların siyasete el koyması. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siyasette kadın yoksa o ülkede özgürlük de insan hakları da yoktur. Kadınlara çağrım, evde oturup çözüm beklemeyin, kırın çemberinizi ve siyaset alanına çıkın. Geleceğimiz için, kadın ve insan hakları için. Bu ülkede her insanın eşit yurttaş olması, adaletin hayat bulması, Roboskilerin, faili meçhul cinayetlerin son bulması, faillerinin bulunması, tüm halkların kardeşliği için, özgür bir ülke için mücadeleye devam edeceğim. Bu yaşananlardan ders çıkarttım ve sorumluluklarım da arttı. İşin ciddiyetini biliyorum. Duygularımla değil, aklımla yola devam edeceğim. Bu ülkede barışın, kardeşliğin egemen olacağı güne kadar ailem ve halkların kardeşliğini savunanlarla mücadeleye devam.