HDP'den aday oldu, akrabaları reddetti, anne babası sahip çıktı

HDP Rize 2. sıra milletvekili adayı olan Selda Karafazlı Kurşun'un bazı akrabaları gün içinde bir basın açıklaması yaparak, Kurşun'un adaylığına tepki göstermiş ve kendisiyle akrabalık bağlarını kopardıklarını açıklamıştı. Akrabalarının söyledikleri üzerine bir açıklama yapan Kurşun'un babası ise akrabalarının aksine kızının arkasında olduğunu açıkladı.

Selda Karafazlı Kurşun'un akrabaları, bugünkü açıklamalarında Kurşun'u akrabalıktan reddettiklerini belirterek, "HDP ülkemizde bilinen bir terör örgütünün devamıdır. Karadeniz bölgesinde hiçbir yapılanmaya girememiş ve halk tepkisini ortaya koymuştur. Siyasi partilere karşı değiliz. Her partide mutlaka Karafazlı ailesi vardır. Ancak HDP gibi terör örgütünün yanında yer alan ve İmralı adasında başı bulunan bir partiden akrabamızın aday olması bizleri üzdü" ifadelerini kullanmıştı.

Baba Gençağa Karafazlı ise akrabalarının açıklamaları üzerine 'provokasyon' uyarısı yaparak, basın açıklaması yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Karafazlı, "Kızımız üzerinden HDP'nin çalışmalarına engel olmak istiyorlar. Ancak, ailede HDP'ye uzak olanlar bize artık 'HDP'ye oy vereceğiz' diyor" dedi.

'Kızımız cesurca bir adım attı'

Akrabalarının açıklamalarını DİHA'ya değerlendiren Karafazlı'nın gazeteci ve İHD yöneticisi babası Gençağa Karafazlı, açıklamanın MHP 'den aday olan başka bir akrabanın yakınlarının girişimi ile yapıldığını söyledi. Ailede HDP'ye oy vermeyi düşünmeyenlerin bile, "HDP'ye oy vereceğiz" dediğini söyleyen Karafazlı, "Özellikle ailenin kadınları, Selda'yı desteklediklerini ifade ediyorlar. Kızımız, cesurca bir adım attı. Kızımız üzerinden HDP'nin Rize'deki çalışmalarına engel olmak istiyorlar. Selda, çalışmalarını sürdürecek, adaylıktan asla çekilmeyi düşünmüyor" diye konuştu.

"Biz, bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Gerilime neden olan taraf biz değiliz gerilimin sürmesini istemiyoruz. Bu gerilimden yararlanmak istiyorlar. Biz bu gerilimi derinleştirmeyeceğiz. Çalışmalar sürecek" diyen Karafazlı, eşi Günay Karafazlı'nın da HDP Rize İl Başkanı olduğunu belirterek bu konu ile ilgili olarak, Rize Valisi ile görüşme yapacaklarını söyledi.