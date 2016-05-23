AKP'nin yeni MKYK'sında kim kimdir?

Binali Yıldırım'ın Genel Başkan seçildiği AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde, parti yönetiminin en etkili organı olan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) asıl listeleri dün kongrede onaylandı. Tek liste halinde gidilen MKYK seçimlerinde ise 1470 delegeden 1349'u oy kullandı. MKYK Asıl Üyeleri 1343 oyun tamamını alarak onaylandı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Büyük değişikliklerin meydana geldiği MKYK listesinde 26 yeni isim yer aldı. Listede Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay ve Akşam yazarı Markar Esayan gibi medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen isimler dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Merve Kavakçı'nın kız kardeşi olan İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala listedeki yerlerini korudu.

Mehmet Ali Şahin, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Cemil Çiçek, Ömer Çelik, Faruk Çelik, Recep Akdağ, Mevlüt Çavuşoğlu ve Bülent Gedikli gibi önceki MKYK'da yer alan 26 isim ise yeni MKYK listesinde yer almadı.

AKP MKYK'sında yer alan isimler şöyle:

Abdülhamit Gül

1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK’ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup serbest avukatlık yapmaktadır.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan GÜL’ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit GÜL, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevi tevdi edildi.

14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen GÜL; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit GÜL, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.

Ahmet Sorgun

1958 yılı Konya / Hadim doğumlu. 1970 yılında ilkokulu, 1977 yılında Konya İmam Hatip Lisesini, 1981 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Serbest Avukatlık yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 1. Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreter yardımcılığı yaptı.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (KOSKİ) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu ve yöneticilik yaptı.

Evli ve 6 çocuk babası olan Sorgun, Ocak 2010 ile Aralık 2014 tarihleri arasında Ak Parti Konya İl Başkanlığı yapmıştır.

Ali Aydınlıoğlu

Ali Aydınlıoğlu, 17 Ağustos 1958'de Balıkesir Havran'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Fahriye'dir. Edebiyat Öğretmeni, Tüccar; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. İliç Seyda Fırat Lisesi Edebiyat Öğretmenliği, Bigadiç Yolbaşı Ortaokulu Müdürlüğü, Akçay Nihat Tansoy İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Serbest iş hayatına atılarak inşaat müteahhitliği, oto alım satım işleri ve araç bayiliği yaptı. 22 ve 24.Dönemde Balıkesir Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Aydınlıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Asuman Erdoğan

1980 yılında Ankara Keçiören’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak öğrenimine devam etti. Üniversite sınavına girdiği ilk yıl, Ankara birinciliği derecesiyle Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nü burslu olarak kazandı. Bu bölümde iki sene okudu.

1999 ekonomik krizinden sonra başka bir meslek seçmek için tekrar üniversite sınavına girdi. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümüne girmeye hak kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, bir süre özel okullarda ve dil kurslarında tecrübe edindi. Çeşitli devlet okullarında değişik kademelerde İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı.

2008 yılında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliğine seçildi. Eğitim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Düzenlediği eğitim programlarıyla AK Parti Gençlik Teşkilatlarının siyasete hazırlanmalarına katkı sağladı. İlk defa, 2009 AK Parti Olağan Genel Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçildi.

2012 ve 2015 Olağan Kongreleri’nde de MKYK üyeliğine seçilmesiyle birlikte üçüncü dönem MKYK üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda özel sektörde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve beş çocuk annesidir.

Ayşe Sula Köseoğlu

Aslen Trabzon Çaykara nüfusuna kayıtlı olan Ayşe Sula Köseoğlu, 1969 yılında Trabzon’un Maçka İlçesinde doğdu.

Trabzon Kurtuluş İlkokulu’nda (1976-1981)ilköğrenimini tamamladıktan sonra Akçaabat İmam Hatip Lisesi’ni (1981-1988) bitirdi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992 yılında başarı ile mezun olarak öğrenim hayatını tamamladı. İş Hayatı; Hukuk öğreniminin ardından 1993-1994 yılları arasında Avukatlık Stajını tamamladı. 1994 yılında Trabzon’un ilk yerel televizyonu olan Gökkuşağı TV’nin Kurucu Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. 1994 bu yana Trabzon’da ortağı olduğu hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır. Bunun yanı sıra, 2011 yılından bu yana sağlık alanında faaliyet gösteren iki sağlık şirketinde ortaklık ve birinde yöneticilik yapmaktadır.

Siyasi yaşamına AK Parti’de başlayan Köseoğlu, 2003-2004 yılları arasında, Ak Parti Trabzon İl Yöneticiliği yaptı. 2007 Milletvekili seçimlerinde AK PARTİ’den milletvekili Aday Adayı oldu. 2008-2009 yılları arasında Yerel Yönetimlerden sorumlu Ak Parti Trabzon İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2011 Milletvekili seçimlerinde yine AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Nisan 2010’da Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde Avrupa Parlamentosunda Türk kadınını temsil eden 200 kişilik heyette yer aldı.

KTÜ İİBF Dekanı Mustafa Köseoğlu ile evli olan Köseoğlu, Beyza (17) ve Zeynep (13) adında iki kız çocuğu annesidir.

Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir.

Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukat olarak çalıştı.

22, 23, 24 ve 26 Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı.

AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

64. Hükümet'te tekrar Adalet Bakanı olarak görevine devam etmektedir.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Berat Albayrak

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Albayrak, profesyonel yaşamına 1996 yılında başlamıştır. Çalıştığı şirketlerde yurtiçi ve yurtdışı birçok üst düzey pozisyonda bulunan Albayrak, Türkiye ekonomisinin zorlu bir sınavdan geçtiği 2001 krizinde şirketinin finansman ve likidite yapısını başarıyla yönetmiş, 2007 yılında yaklaşık 1 milyar Dolar talep ile 200 milyon Dolarlık Türkiye’deki ilk holding Euro Bond ihraç sürecini yönetmiş, 2008 yılında FAVÖK değerinin 34 katı satış bedeli ile Türkiye’deki en yüksek yurtdışı şirket satışını gerçekleştirmiş, 2007-2008 yıllarında Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar Dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

2013 yılı sonunda özel sektörden ayrılan Albayrak, Sabah Gazetesi’nde yazar olarak görev aldı. Birçok sivil toplum kuruluşunda üstlendiği çeşitli görevlerin yanında, Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finansman alanında dersler verdi.

New York Pace Üniversitesi, Lubin School of Business’ta yüksek lisans eğitimi alan Albayrak, Finans ve Bankacılık alanındaki doktorasını “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” üzerine hazırladığı tezle tamamlamıştır.

25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda MKYK üyesi seçilen Albayrak, 64. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev almıştır.

Albayrak, evli ve iki çocuk babasıdır.

Burhan Kuzu

1955 yılında Kayseri'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl hakimlik ve kaymakamlık sınavını kazanarak, Tekirdağ'da kaymakamlık stajına başladı.

1976 yılında aynı fakülteye asistan olarak girdi. 1984 yılında doktor, 1989 yılında doçent ve 1998'de de profesör oldu. 1980-82 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Konseyi bursuyla araştırmalar yaptı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı.

Polis Okullarında uzun süredir ders vermektedir. Hukuk alanında yayınlanmış çok sayıda eseri bulunmaktadır. Anayasa hukuku uzmanı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Fatma'dır.

Bürokrat; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında planlama uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Planlama uzmanlığına atandı. Devlet Planlama Teşkilatı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu.

23 ve 24. dönemlerde Bingöl, 25. dönemde Diyarbakır ve 26. dönemde tekrar Bingöl milletvekili seçilmiştir.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu. 60. Hükümette Devlet Bakanı, 61. ve 62. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi. 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Yılmaz, 64. Hükümet'te tekrar Kalkınma Bakanı olarak görevine devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çiğdem Karaaslan

1979 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak bitirdi. Ankara Üniversitesi‘nde “Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu” üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Akademik hayatına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimi ile devam etmektedir.

10 Nisan 2005'de AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Büyük Kongresinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 11 Kasım 2006 yılında yapılan AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu görevini üç dönemdir sürdürmekte olup, AK Parti 5.Olağan Büyük Kongresi ile 4. kez MKYK üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılından itibaren Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Karaaslan, bu görevi sırasında dezavantajlı gruplar başta olmak üzere engelliler, ulaşılabilirlik ve çevre konularında hazırlanan çalışmalara katkı sunmuştur. Uluslararası alanda katıldığı organizasyonlarda partisini birçok kez temsil etmiştir.

25. ve 26. Dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan, 5.Olağan Büyük Kongre ile Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir.

Edibe Sözen

1961, Sivas, Gürün doğumlu. 1978 Kadıköy Kız Lisesi, 1982 Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Değişme Ana Bilim Dalı’ndan doktora ünvanını aldı. 1991-1993 yıllarında ‘misafir öğretim üyesi olarak Wisconsin University Communication Arts Bölümü’ne davet edildi. 1994 yılında Uygulamalı Sosyoloji doçenti, 2000 yılında da İletişim profesörü oldu.

1998-2000 yıllarında Almanya, Avusturya ve Hollanda’da 3’üncü Kuşak Avrupalı Türkler üzerinde çalışmalar yaptı. ‘İnsan haklarının yerlileşmesi/yerelleşmesi’konulu çalışma için 2000 yılında University of Utah’a davet edildi. 2001 yılında Avrupalı Türkler üzerine yapmış olduğu ortak çalışma, Almanya Ludwigshafen’de Bilim Araştırma Ödülü’ne layık bulundu. 2001, 2002, 2003 yıllarında Utah, Arizona ve Chicago üniversitelerinde çalışmalar gerçekleştirdi. 2002 yılında Köln Üniversitesi’nde insan hakları üzerine araştırma yaptı.

2003-2006 yılları arasında AA Yönetim Kurulu üyesi, yine aynı yıllarda AA’yı temsilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda ‘tarafsızlar’ grubunda yer aldı. Kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmetleri verdi. 3’ü ortak, 4’ü telif toplam 7 eseri, yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış 50’nin üzerinde makale ve tebliği olan Sözen, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Efkan Ala

1965 yılında Erzurum'un Oltu İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Oltu İlçesine bağlı Çanakpınar Köyü'nde, ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve buradan 1987 yılında mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisans yaptı. 1988 yılında Sakarya Valiliği'nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bolu'nun Gölyaka ve İsparta'nın Sütçüler İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra, yurtdışı stajı kapsamında bir yıl İngiltere'de eğitim gördü. 1991 yılında Trabzon'un Dernekpazarı İlçesi'ne Kaymakam olarak atandı. Daha sonra, ikişer yıl süre ile Ordu'nun Kabataş İlçesi Kaymakamlığı ve Tunceli Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1999 yılında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü olarak atandı ve sonrasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2001-2003 yılları arasında Turizm Bakanlığı'nda Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu.

30 Ocak 2003 tarihinde Batman Valisi olarak atandı.

14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valisi olarak atandı.

8 Eylül 2007 tarihinde atandığı Başbakanlık Müsteşarlığı görevini 25 Aralık 2013 tarihine kadar yürüttü.

61. ve 62. Türkiye Hükümetlerinde Milletvekili olmamasına rağmen, dışarıdan atama yolu ile İçişleri bakanı oldu.

TBMM 25. dönemde Erzurum ve 26. dönemde Bursa milletvekili seçildi.

64. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Efkan Ala iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Emine Nur Günay

13 Ağustos 1962 de Eskişehir’de doğdu. Baba adı Yusuf Cemal, anne adı Nurcan’dır.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecesini aldı. Amerika’da Vanderbilt Üniversitesi’nden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecesini aldı. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Prof. Günay, bu görevini 2015 yılına kadar devam etti. 2014 Kasım’da Başbakan Ekonomi Başdanışmanı olarak atandı.

2006 yılında Uluslararası İktisat ve Kalkınma İktisadı alanında doçentliğini, 2013 yılında profesörlüğünü aldı. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Araştırma Merkezini kurdu ve 2015 yılına kadar kurucu müdürü olarak görev yaptı.

2007-2011 yılları arasında TÜBİTAK Sosyal Bilimler Grup Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında AB 7. Çerçeve Programı Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Tematik alanında ülke delegesi olarak Türkiye’yi temsil etti. Yurtdışında akademik dergilerinde yayınlanmış çok sayıda makale ve kitap bölümleri yer almaktadır.

Günay’ın araştırma alanları arasında; sektörel etkinlik analizleri ve Türk bankacılık sektörü; yükselen piyasalar ve uluslararası finansal sistem; Avrupa Birliği; KOBİ’ler; inovasyon ve bilgi odaklı ekonomi; kapsayıcı büyüme yer almaktadır.

26. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili olan Prof. Günay, TBMM Plan ve Bütçe Divan Üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günay, evli ve 2 çocuk annesidir.

Erol Kaya

1959 yılında Sakarya’da doğdu.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim dalında “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Reform Çalışmaları” konulu tezini hazırlayarak yüksek lisansını tamamladı.

1994 – 2009 yılları arasında üç dönem İstanbul-Pendik Belediye Başkanlığını yaptı.

Uluslararası Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin altı yıl başkanlığını yaptı.

İki yıl Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı görevinde bulundu.

24. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Kaya, halen TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olarak siyasi hayatını sürdürmektedir.

Yayınlanmış altı kitabı bulunmaktadır.

Erol Kaya evli ve üç çocuk babasıdır.

Fatma Seniha Nükhet Hotar

Malatya’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede başladığı akademik kariyerini Prof. Dr. unvanı ile tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Nükhet HOTAR, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı, Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyeliği ve Resmi Arabuluculuk görevlerinde bulundu.

3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti’den İzmir Milletvekili olarak TBMM’ye giren HOTAR, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkan Vekilliği ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği de yaptı.

‘Ücret politikası, çalışma hayatı, sendikacılık, sosyal politikalar, işsizlik, istihdam, kadınlar ve gençler’ gibi konularda bir çok çalışması yayınlanan HOTAR, İLO ile Çalışma Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü ‘Sanayide Çalışan Çocukların Eğitime Kazandırılması Projesi’nin İzmir Yürütücülüğünü de yaptı.

AK Parti 1, 2, 3, 4, ve 5. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, hemen akabinde de Merkez Yürütme Kurulu’na seçilen Hotar, halen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İngilizce bilen Nükhet Hotar, bir çocuk annesidir.

Fatih Şahin

20.04.1979’da Çanakkale Çan’da doğdu. Baba adı Feti, anne adı Saliha'dır.

Çan İmam-Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest Avukatlık yaptı.

Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili olarak seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, Türkiye Etiyopya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü ve AK PARTi TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Büyük Kongrede MKYK üyesi seçildi.

26. Dönemde tekrar Ankara Milletvekili seçilerek Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Fatma Güldemet Sarı

1970 Darende doğumlu. İlköğrenimini Adana Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde bitirdi.

1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.

1996 – 2010 yılları arasında İstanbul, Mersin ve Adana illerinde muhtelif projelerde mimar olarak çalıştı. Nurdağ Kireç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de şirket ortağı. Aynı zamanda Sarılar Mimarlık Ltd. Şti.’de şirket ortağı ve mimari proje sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilmekte. Çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır.

Aktif siyaset hayatına 2008 yılında AK PARTİ Çukurova Kurucu İlçe Başkanı olarak başladı.

2011 yılı genel seçimlerinde Adana 7. Sıra milletvekili adayı oldu.

2012 – 2014 yılları arasında AK PARTİ Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinde bulundu. Milletvekili aday adayı olana kadar bu görevine aralıksız devam etti.

25. ve 26. Dönemlerde Adana Milletvekili seçildi. 64. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevlendirilmiştir.

Fazilet Dağcı Çığlık

Fazilet Dağcı Çığlık, 1973'te Erzurum İspir'de doğdu.

Bilgisayar Mühendisi; Zürich Winterthur Teknik Üniversitesi (Zurich University of Applied Sciences) Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

İsviçre Winterthur Sigortası IT Bölümünde (enformasyon/teknoloji), Zürich Hava Limanı Stratejik Bilgi İşlem proje yönetiminde ve Zürich Kanton Bankasında çalıştı. Zürich Dietikon Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Türk vatandaşlarının haklarına yönelik danışmanlık görevlerinin yanı sıra İsviçre Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

23. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Sözcülüğü, TBMM Türkiye-İsviçre Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığı, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı ve Dünya Kadın Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 24. Dönemde Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı görevini yeniden üstlendi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve MKYK üyesidir.

Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilen Dağcı Çığlık, evli ve 2 çocuk annesidir.

Fevzi Şanverdi

Fevzi Şanverdi, 10 Mayıs 1963'te Hatay Reyhanlı'da doğdu. Babasının adı Şayış, annesinin adı Şaile'dir. Tercüman; Şam Üniversitesi Arapça Dil Enstitüsü'nü bitirdi. Libya'nın Tripoli kentinde bir Türk firmasında bölge müdürü olarak çalışma hayatına başladı. Türkiye'ye dönerek serbest ticaret işiyle uğraştı. Ayrıca Reyhanlı'da Tercüme Bürosu açarak, tercümanlık yaptı. Hatay Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Reyhanlı Kaymakamlığı'nda Fahri Protokol Tercümanı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde Arapça bilen Şanverdi, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hamza Dağ

01.03.1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1990 yılında Simav Atatürk İlkokulu’ndan, 1996 yılında ise Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Hamza Dağ, bu okuldan 2000 yılında mezun oldu. Ardından 2000-2001 yılları arasında Avukatlık stajını tamamladı. 2002 yılında girdiği ‘Hâkimlik Sınavı’nın yazılı bölümünü geçti ancak mülakatta elendi. Daha sonra 2004 yılında 2 arkadaşıyla birlikte İzmir Barosu’na bağlı Avukatlık Bürosu açtı. 2004 yılından bu yana Serbest Avukatlık yapmaktadır. 2004 yılında İzmir’de baro seçimlerinde ilk kez farklı bir ses olması açısından önemli olan Değişim Avukatlar Grubu’nu kuran 5 kişiden biridir.

Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı öğrenci kollarında aktif görev alan Hamza Dağ, burada Fakülte, kampüs ve üniversite başkanlıkları yapmış, bu dönemde arkadaşları ile birlikte hukuk bülteni adında dergi çalışmasında aktif görev almıştır.

Meslek hayatına atıldıktan sonrada sosyal ve siyasi çalışmalarına devam eden Dağ, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı, burada insan hakları üzerine çalışmalarda bulundu.

İlk siyasi parti deneyimini AK Parti’de yaşayan Dağ, burada sırasıyla İzmir İl Gençlik Kolları Yön. Kur. Üyeliği, İzmir İl Gençlik Kolları Seçim İşlerinden Sor. İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresinde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

12 Haziran 2011 seçimleri ile birlikte 24.Dönem İzmir Milletvekili Seçilen Dağ, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevine devam etmektedir. Ak Partinin 4. Büyük Olağan Kongresinde Yedek MKYK üyeliğine seçilen Dağ, 30 Mart 2014 seçimleri ile birlikte boşalan üyeliklerin yerine MKYK’ya girmiş ve Seçim işleri biriminde başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ana bilim dalında yüksek lisansına devam etmekte olan Dağ, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hayati Yazıcı

23 Mayıs 1952’de Rize Çayeli’nde doğdu. Çocukluğu Rize’de geçti. Daha sonra üniversite tahsili için İstanbul’a gelen Yazıcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Kamu hukuku alanında seminer çalışmalarına katılan Yazıcı, 1976 Yılında hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde kamu görevine başladı. Sırasıyla Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı hâkimliklerinde bulundu.

Yazıcı, 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak serbest çalışmaya başladı. Bu süreçte çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Yazıcı, bu süreçte sayın Tayyip Erdoğan’ın avukatı ve hukuk müşaviri olarak da görev yaptı.

Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş sürecinde yer alarak partinin Kurucu üyesi oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya giren Yazıcı, Kasım 2002’den itibaren beş yıl süre ile AK Parti’nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yazıcı, üç dönemdir AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.

22 Temmuz 2007 günü yapılan genel seçimlerde yeniden İstanbul milletvekili seçilerek Parlamentoya giren Yazıcı, 60’ıncı Hükümet’te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Özbakır

1950 yılında Trabzon Sürmene’de doğdu.İlk,orta ve lise öğrenimini İstanbul Fatih semtinde tamamladı.Şubat 1976 da İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini bitirdi.Avukatlık stajından sonra 1976 Aralık ayında hakimlik sınavına girerek kazandı.Askerlik hizmetini Samsun Ladik Askerlik Şubesi Başkanı olarak tamamladıktan sonra 30 mart 1979 yılında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde savcılık görevine başladı.1979-1989 yılları arasında sırasıyla Erzincan-Refahiye,Aydın-Germencik savcısı olarak görev yaptı.1989-1991 yılları arasında Gürün Cumhuriyet Başsavcısı,1991-1999 yılları arasında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı,1999-2006 yılları arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.2006 yılında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.Meslektaşlarına hizmet içi eğitim kapsamında insan hakları eğitmeni olarak çeşitli görevlerde bulundu.26 yıldır Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Hüseyin Özbakır ,Zonguldak Ak Parti aday adayı olmak için 10/02/2015 tarihinde 9 yıldır Zonguldak’ta devam etmekte olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrıldı.Hüseyin Özbakır evli ,3 kız çocuğu ve 2 torun sahibidir.

Jülide Sarıeroğlu

7 Haziran 1979 tarihinde Adana’da doğdu. Baba adı Şadi, Anne adı Kadriye’dir.

İlk, orta ve lise eğitimimi Adana’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünde lisans eğitimimi tamamladı. Halen Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Çalışma Ekonomisi bölümünde tez aşamasında olduğu Lisansüstü eğitimine devam ediyor.

2008 yılında gerçekleştirilen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları 2.Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. Bu dönemde İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları 3.Olağan Kongresinde tekrar seçildiği MKYK üyeliği döneminde Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan 6. Bölge Koordinatörlüğü görevlerini 2014 Kasım ayına kadar sürdürdü.

Halihazırda Genel Merkez Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanlığı görevimi sürdürmekte.

10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde “Erdoğan Gönüllüleri” Kampanya ekibinde yer aldı.

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi Ak Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı.

Çalışma hayatını 2003 yılından itibaren HAK-İŞ Konfederasyonu çatısı altında çeşitli görevlerde sürdürdü. HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde “İlk Kadın Sendika Başkanı” olarak Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini yaptı. Milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle bu görevinden istifa etti. 2004 yılından itibaren HAK-İŞ Kadın Komitesi Kadın Komitesi Başkanı, Sosyal Politika ve Endüstri İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Çalışma hayatı, endüstri ilişkiler, kadın, gençlik, çalışan çocuklar, sosyal politika; işsizlik, istihdam, kayıtdışı, yoksulluk, gelir dağılımı, mesleki eğitim, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında çalışmalar yaptı. Ülkemizin tamamına yayılan, farklı sektörlerde Kadın istihdamı ve sendikal hareket, çalışan çocuklar sorunu, istihdam odaklı mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, kayıtdışı istihdamla mücadele, sosyal diyalog gibi alanlarda ulusal ve uluslar arası birçok projenin tasarlanmasına katkı verdi ve koordinatörlük görevlerini yaptı.

Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler başlıklı kitabı bulunmakta.

Ayrıca Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde En İyi İkili Sosyal Diyalog ile İşyerlerinde Bilgilendirme ve Danışma Konseyleri Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmakta.

Mehmet Galip Ensarioğlu

Mehmet Galip Ensarioğlu, 1 Ekim 1966'da Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Sait, annesinin adı Zeliha'dır.

İş Adamı; Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar İşletme Bölümünü bitirdi.Gıda toptancılığı, özel ve resmi benzin istasyonu işletmeciliği, özel hastane işletmeciliği ve inşaat müteahhitliği yaptı. Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜNSİAD), Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD), Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Federasyonu (DOĞUGÜNSİFED), Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı (DKVS) ile Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırma Akademisinin (DİSSA) kuruculuğunu yaptı ve Yönetim Kurulları Üyeliklerinde bulundu.

2 yıl süreyle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığını yürüttü.Çok iyi düzeyde Kürtçe ve Zazaca, az düzeyde İngilizce bilen Ensarioğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mehmet Mehdi Eker

1956 yılında Diyarbakır'ın Dicle nehri kıyısındaki Tepe beldesinde Kürtçe adıyla Tep'a Barava'da doğdu.

İlk ve Ortaöğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini bitirdikten sonra Aberdeen Üniversitesi'nden "Tarım Ekonomisi"alanında Master (MSc) derecesi aldı.

Ankara Üniversitesi'nde "Hayvancılık İşletme Ekonomisi" alanında "Doktora (PhD)" yaptı.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden "Pilotaj Yüksek Lisans Derecesi" aldı, aynı zamanda Tek ve Çift Motorlu Uçak için Hususi Pilot Lisansına sahip oldu.

Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışma hayatına başlayan Eker, Bakanlık bürokrasisinin, hemen her kademesinde görev yaptı.

2001 yılında AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katıldı, Parti Programını hazırlayan ekibin içinde yer aldı. AK Parti'nin çeşitli birimlerinde üst düzey görevler yapan Eker, 22. 23. ve 24. dönemlerde Diyarbakır'dan milletvekili seçildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Teşkilat Başkanlığı'nda Bölge Koordinatörü görevini üstlendi.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliği (Alt Komisyon Başkanı) görevleri yanında, 2004-2005 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Batı Avrupa Güvenlik ve Savunma Meclisi Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

2 Haziran 2005'te 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin "Tarım ve Köyişleri Bakanı" olarak kabineye girdi.

2007 yılında kurulan 60. Hükümette de Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yaptı. 61. ve 62. Hükümet dönemlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak bu görevine devam etti.

2011 yılında Estonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen "Terra Mariana Şeref Rütbesi" ile Devlet Nişanı'na layık görüldü.

2012 yılında Türkiye tarımındaki başarılarından ve küresel açlıkla mücadeleye katkılarından dolayı Fransa Hükümeti tarafından "Chevalier dans I'Ordre du Merite Agricole" Nişanına (Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı) layık görülen Türkiye'nin ilk Tarım Bakanı oldu.

Eker'in çeşitli dergilerde ve gazetelerde yayınlanmış makalelerinin yanında “Tarımdan Kültüre Agrostrateji” ve “Türkiye Tarımının Değişim ve Süreci: Buğday İle Koyun Gerisi Oyun” adıyla yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

AK Parti Ekonomi İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Halen AK Parti MKYK görevini sürdüren Eker, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce, Kürtçe ve Arapça dillerine vakıftır.

Mahmut Kaçar

Mahmut Kaçar, 10 Ekim 1975'te Şanlıurfa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Fatma'dır. Çevre Mühendisi; Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1993'te memuriyet hayatına başladı. 1996'da Sağlık Sen'in Şanlıurfa Kurucu Şube Başkanı oldu. 2002'de Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcılığına, 2008'de Genel Başkanlığına seçildi. 2008 - 2011 yılları arası Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

İyi düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Kaçar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Halen 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı olara görev yapmaktadır.

Markar Esayan

1969 İstanbul Şişli doğumlu Markar Esayan ilkokulu Bomonti Mıhitaryan, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Erkek Lisesi’nde okudu.

1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı. Master tezi "19. Yüzyıl Ermeni Gerçekçi Edebiyatı'nda Sınıf Çatışmaları, Burjuvazinin Doğuşu ve Modernite" başlığını taşıyan ve alanında bir ilk olan konuyu kapsıyordu. 1997 yılından beri aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi'nde 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Esayan birçok sivil toplum örgütünde çeşitli projelerde çalıştı ve danışmanlık hizmeti verdi.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde suikasta kurban gitmesiyle Dink sonrası Agos'un yayın hayatına devam edebilmesi adına Etyen Mahçupyan ile birlikte çalıştı. Dink'in birinci ölüm yıldönümünden sonra Agos'tan ayrıldı. Bir süre sonra yazılarına da son verdi.

2008 yılı baharından itibaren ise, Taraf gazetesinde çalışmaya başladı."Arada" başlığı altında köşe yazıları yazmayı sürdürdü. 15 Aralık 2012 tarihinde gazete yayın yönetmen ve yardımcısının ani ayrılığından itibaren gazetenin geçici yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Oral Çalışlar ile birlikte, 25 Nisan 2013 tarihine kadar görevini sürdürdü. Gazete bu dönemde başlayan Çözüm Süreci'nde süreci destekleyen en etkili gazete olarak öne çıktı. Öyle ki Akil İnsanlar heyetine en çok üye veren gazete ünvanına sahip oldu.

Politik derin anlaşmazlıklar ve yayın işlerine müdahale nedeniyle tasfiyeye uğrayan grubun içinde yer aldı. Gazeteden ayrıldıktan sonra kendi web sitesinde özellikle Gezi krizi esnasında yazılarını aralıksız sürdürdü. 2013 yazından itibaren Yeni Şafak ve Daily Sabah gazetelerinde, Serbestiyet ve Turkey Agenda internet sitelerinde köşe yazmaya devam etti.

Aynı zamanda edebiyatçı olan yazarın ilk romanı, “Şimdinin Dar Odası” 2004 İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü’nü kazandı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci ve ilk romanın devamı olan romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuruyla buluştu. Üçüncü romanı Jerusalem ise 2011 yılında Timaş yayınevinden çıktı.

Markar Esayan İngilizce ve Ermenice dillerini konuşup yazabilmektedir.

Mehmet Muş

01.05.1982'de Trabzon Sürmene’de doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı. Ak Parti 24.Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği ve Ak Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen MUŞ, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

Mehmet Müezzinoğlu

9 Ocak 1955'te Gümülcine'de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Fatma'dır.

Tıp Doktoru; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları ihtisası yaptı.

Avcılarda bulunan özel bir hastanenin kurucusudur. Sinan ve Selimiye Camii Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı , Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üyeliği, Balkan Medeniyeti Derneğinin Kurucu Üyeliği, Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyeliği, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı Üyeliği bulunmaktadır.

23. Dönem İstanbul Milletvekili, 24.Dönem Edirne Milletvekili seçildi. 25 ve 26. Dönemlerde Bursa Milletvekili seçilmiştir. 61. Hükümette Sağlık Bakanlığı görevine getirildi. 62, 63 ve 64. Hükümetlerde Sağlık Bakanı görevine devam etmiştir.

Orta düzeyde Yunanca, İngilizce ve Arapça bilen Müezzinoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Murat Baybatur

1978 Almanya da dünyaya geldi. İlkokulu Manisa Fatih İlköğretim Okulu’nda okudu. Ortaokul ve liseyi Manisa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.

Siyasi hayatına Refah Partisi’nde başlayan Baybatur, Refah Partisinin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi Gençlik Kolları’nda ve Milli Gençlik Vakfında çeşitli kademelerde görev aldı.

2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Manisa kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Daha sonra bu görevinden istifa ederek, AK Parti Manisa kurucu İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirildi. Yaklaşık 3 yıl devam eden bu görevinde gençlik siyasetinde önemli çalışmalar yaptı.

Daha sonra İl Yönetiminde sırasıyla Tanıtım ve medya Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı, Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Askerlik görevini tamamlamasının ardından 20 Şubat 2011 tarihinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa İl Başkanı olarak atandı.

20 Mayıs 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Kongre’de Manisa’da ilk defa tek liste ile gidilen seçimlerde gerek Manisa’da gerekse bütün ilçelerde konsensüsü sağlayan Baybatur İl Başkanı olarak göreve geldi ve 31 Ocak 2015 tarihinde il başkanlığı görevini Zülfikar GÜRCAN' a devrederek AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adaylığını açıkladı.

7 Nisan 2015 tarihinde AK Parti Manisa 4. Sıra Milletvekili adaylığı açıklandı.

Manisa’da ticaretle uğraşan ve iyi derecede Almanca bilen Baybatur, evli ve 1 kız, 1 erkek çocuk babasıdır.

Mustafa Ataş

Mustafa Ataş, 1957 yılında Tunceli Çemişgezek’te doğdu. Baba adı Seyfullah, Anne adı Hanımkız’dır. İlk tahsilini Çemişgezek’te, lise tahsilini Elazığ’da tamamladı.

Siyasete 1977 yılında Milli Selamet Partisi Beşiktaş Gençlik Kolları ile başladı. 1982 yılında şimdiki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olan İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. 1984 yılında Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladı ve 1985 yılında Refah Partisi Beşiktaş İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989 yılında Refah Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1982 yılına kadar özel sektörde çalışan Ataş, 1982 yılından 2002 yılına kadar serbest muhasebeci olarak çalıştı.

1992 yılında Refah Partisi’nde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İl Başkanlığı’nda İstanbul İl Sekreteri, 1995 yılında Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Fazilet Partisi İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti.

AK Parti kuruluş çalışmaları içerisinde aktif rol aldı. 2001’de AK Parti’nin kurulmasıyla İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı. İstanbul’da birçok ilçe, belde ve mahalle teşkilatlarının kuruluşunda görevler üstlendi.

25 yıllık siyasi tecrübesini 2002 yılında İstanbul Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Bu dönemde TBMM’de “Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu”nda ve KİT(Kamu İktisadi Teşebbüsleri) Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

2003 yılında AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı’na getirilen Ataş, 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri de dahil olmak üzere üç genel seçim, üç yerel seçim ve Türkiye’nin kaderini belirleyen iki referandumda başarı kazanılmasında SKM Başkanı olarak büyük rol oynamış, 13 yıllık SKM Başkanlığı’nda Türkiye’nin dört bir tarafını karış karış dolaşarak teşkilatlara eğitim verilmesinde önemli katkıları olmuştur.

2007 yılında yapılan seçimlerde İstanbul’dan tekrar Milletvekili seçilen Ataş, TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda görev alarak, bu komisyona bağlı “Tuzla Tersaneleri’nde Meydana Gelen Olayları İnceleme Komisyonu”, “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) İnceleme ve Araştırma Komisyonu”, “Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Eğitimevleri’ni İnceleme Komisyonu” gibi alt komisyonlara başkanlık etti ve insan hakları konusunda yurtiçinde ve yurtdışında yapılan birçok çalışmaya katıldı.

Mustafa Ataş imzası ile hazırlanan TBMM alt komisyon raporları kamuoyunda büyük yankı bulmuş, raporların özünü oluşturan çocuk ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitilmesi ve barınması hedefi ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından hayata geçirilmiştir.

Yine 2007 yılında “Biz Büyüyoruz Türkiye Büyüyor Projesi”ni Geleceğe Bir Adım Derneği İkinci Başkanı olarak hayata geçirerek Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda çocuklar için önemli başarılara imza atmıştır.

Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Şenol Erensoy ile birlikte 2010 yılında “Çemişgezek’ten İstanbul’a” isimli fotoğraf sergisi, 2011 yılında beş ayrı yerde sergilediği “Düş Bahçemden” isimli fotoğraf sergileri ve Elazığ Günleri Kutlamaları çerçevesinde yöresel fotoğraf sergisi düzenledi. Halen fotoğrafçılıkla ilgilenen Ataş’ın çektiği bir fotoğraf özel bir şirket tarafından düzenlenen yarışmada derece elde etmiştir.

2011 yılında da İstanbul Milletvekili seçilen Ataş, 24. Dönem TBMM’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Komisyonu (TÜRK-PA) Üyesi olarak ve “Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nda görev yaparak yurtiçi ve yurtdışı incelemelerde bulunmuştur.

Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan ATAŞ; 22, 23 ve 24. Dönem TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçilen Ataş, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi olarak atanmış ve halen Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul’dan Milletvekili seçilen Ataş’ın, siyasi çalışmaları yanında birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üyeliği ve yöneticiliği devam etmektedir. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmekte; evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mustafa Köse

1977 doğumlu. İlköğrenimini Antalya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, ortaöğrenimi Antalya Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Avukatlık görevini icra etmeye başladı.

Halen serbest avukatlık yapan Mustafa KÖSE, siyasi yaşamına AK Parti Antalya Gençlik Kolları'nda atıldı. Gençlik Kollarında 2005 yılında getirildiği İl Başkan Yardımcılığı görevinden sonra, 2006 yılı haziran ayında gerçekleştirilen kongrede İl Ana Kademe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İl Yönetim Kurulu üyesi olarak eğitim çalışmalarında görev aldı. Teşkilat eğiticisi olarak il, ilçe ve belde teşkilatlarına 'AK Parti’nin Siyasi Kimliği' konusunda eğitimler verdi. 2007 yılında İl Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

Teşkilat Başkanlığı sırasında: 2007-2009 Seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı ve 12 eylül Referandumlarında, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Samani’nin Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinden sonra 2011 şubat ayında Genel Merkez tarafından İl Başkanı olarak atandı. 10 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçildi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Mustafa Köse, Yeryüzü Vakfı'nın kurucusu ve halen Yönetim Kurulu Üyesidir. Geçmişte Yönetim Kurulunda görev aldığı Müsiad Antalya Şubesi'nin halen aktif üyesidir.

İngilizce ve Almanca bilmekte; Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Savaş

1965 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerine, AK Parti Aydın İli Dördüncü Sıra Milletvekili Adayı olarak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerine AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı.

İngilizce biliyor.

Mustafa Şentop

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Nazire'dir.

Hukukçu, Öğretim Üyesi Prof. Dr., Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında, Fatih, Maltepe, Işık, Doğuş ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevler yaptı; Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazdı, yönetici ve editör oldu. Çeşitli akademik dergilerde yayın kurulu üyesi ve editör olarak görev aldı, hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. AK Parti Seçim İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mustafa Yel

1968 yılında Tekirdağ’da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Tekirdağ’da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Askerlik hizmetinden sonra 1992 yılında girdiği kaymakamlık mesleğinde sırasıyla Edirne Süloğlu, Aydın Yenipazar, Kırklareli Pehlivanköy, Gümüşhane Kürtün ve Edirne İpsala kaymakamlıklarından sonra Kilis ve Şırnak Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında itibaren de vali yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2011 genel seçimlerinde AK Parti 5. sıra milletvekili adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkan adayı oldu. evli ve 2 çocuk babası olup, ingilizce bilmektedir.

Nurettin Canikli

Nurettin Canikli, 15 Mayıs 1960 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğdu. Babası Şevket Canikli, annesi Ayşe Canikli'dir.

Yeminli Mali Müşavir olan Canikli, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de bulunan Sheffield Üniversitesi'nde “Para-Banka-Finansman” alanlarında tamamladı.

Maliye Bakanlığı’nda “Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Defterdarlığı Vekili” olarak önemli görevler üstlendi.

Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi ve finans konularında bir dönem köşe yazarlığı yapan Nurettin Canikli, yeminli mali müşavirlik şirketinin de ortağı olarak faaliyetlerde bulundu.

Kurucular kurulu üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nde, Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve 22., 23., 24. dönem Giresun Milletvekilliği görevlerinde bulundu. 22. Dönem TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi oldu. 23. ve 24. Dönem Ak Parti Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüttü.

29.08.2014 tarihinde kurulan 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

İngilizce bilen Canikli, Hatice Canikli ile evli ve 4 çocuk babasıdır.

Öznur Çalık

Öznur Çalık, 1 Ocak 1965 Pütürge-Doğanyol doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Çalık, Yüksek Lisansını ise Sosyal Politikalar üzerine yaptı.

Aile, kadın, çocuk, bebek, sağlık ve sosyal konularda çeşitli çalışmalar yürüten Çalık, bu alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi.

Kuruluşundan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarında yer alan Çalık, 2003 yılında partisinin ilk Olağan kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. 23. ve 24. dönem Malatya Milletvekilliği yapan Çalık, bu süre boyunca; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyon Başkanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyon Üyeliği, TBMM Nüfus Kalkınma Grubu Başkanlığı ve Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çalık, 30 Ağustos 2014 tarihinde ise AK Parti Halkla İlişkiler’den sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevine tevdi edildi.

İngilizce bilen Çalık, evli ve iki çocuk annesidir.

Radiye Sezer Katırcıoğlu

1965 Yılında Malatya’da doğdu. 1967 yılından itibaren İzmit’te yaşamakta. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi İzmit’te okudu.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi - Yüksek Lisansı Yaptı.

“Adalet ve Kalkınma Partisi Yönetimindeki Kadın” Konulu Tez’iyle, Yüksek Lisans, Bölüm Birincisi olarak Mezun oldu.

2003 yılında AK Parti Kocaeli Kadın Kolları MKYK Üyesi - İl Teşkilat Başk. Yardımcılığı ve 2005 yılından itibaren, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nda MKYK Üyeliği ve Siyasi Hukuki İşler - Halkla ilişkiler Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009-2014'te, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, STK ve Aileden Sorumlu Komisyon Başkanlığı yaptı.

2014 AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyeliği ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM (Kadın Aile ve Gençlik Merkezi) Sosyal ve Kültürel Projeler Birimi Yöneticisi olarak Toplumsal Problemlerle ilgili Projeler ve Uygulamalar yapmakta. Yayınlanmış Makale ve Uygulanmış Çalışmaları var.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yetkili Ebru Sanatçısı. Evli ve İki Çocuk Annesi. Orta seviyede İngilizce bilmekte.

Ravza Kavakçı Han

Dr. Ravza Kavakcı Kan, 30 Mart 1972’de İstanbul’da doğdu. Baba adı Yusuf Ziya, anne adı Gülseren Gülhan’dır.

Dallas Texas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İİBF'de Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisansını tamamladı. Washington, DC’de Howard Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünde Türkiye’nin AB’ye Giriş Sürecinde “Rol Modellik” Kavramı Üzerinden Güç İlişkilerine Bakışı Konusunda Doktorasını yaptı.

1994’de Belbim A.Ş.’de İstanbul’un ilk elektronik bilet sistemi olan AKBİL Projesi mühendis ekibinde ve Müşteri Hizmetleri şefi olarak çalıştı. 2008’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nden fon alan ilk projesinin yürütücüsü oldu. Howard Üniversitesi'nde verdiği derslerin akabinde, İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Siyaset Bilimi Uzmanı olarak çalıştı. Ayrıca Gaziantep, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Postkolonyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği Akademik Komisyon üyesi olmanın yanı sıra birçok farklı sivil toplum örgütünde çalışmalar yapmış olan Dr. Ravza Kavakcı Kan, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İstanbul Hanımlar Komisyonunda Dış İlişkiler Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 Yerel ve Genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekili Merve Kavakcı’nın seçim programını yürütmenin yanı sıra, Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi adayı idi.

7 Haziran 2015 genel seçiminde 25. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 14 Eylül 2015 AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta derecede Arapça bilen Dr. Ravza Kavakcı Kan, Dr. Osman Kan ile evli olup, Erva Kan’ın annesidir.

Sema Ramazanoğlu

1959 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de bitirdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Çeşitli sağlık kuruluşlarında doktorluk yaptı. İhtisasını İsviçre Bern Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirdi. Zeynep Kamil ve Numune Hastanelerinde doktorluk yaptı. 1998 yılında kendi kliniğini açtı.

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesidir. 2003 – 2009 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve MKYK üyeliği görevini üstlenmiştir.

26. Dönem'de Denizli Milletvekili seçilmiştir. 64. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk annesi. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Serkan Bayram

1974'te Erzincan'da doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık yapmaktadır. 2000 yılında Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Birçok dernekte yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Fransızca bilen Bayram, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şaban Dişli

1958'de Sakarya'da doğdu. Bankacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı.

Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yöneticilik programına katıldı. Hollanda'da Demir·Halk Bank Rotterdam Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Yurt Dışı Bankalar Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Hollanda Amsterdam'da bir bankanın genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Sakarya Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye'AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevine seçildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Hollandaca bilen Dişli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Vedat Demiröz

1 Mart 1956'da Bitlis'te doğdu. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı Suphiye'dir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Yeminli mali müşavir olarak çalıştı. Türkiye Kalkınma Bankası Denetim Kurulu Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri Mali Danışmanı, TOKİ Emlak Konut GYO AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sorumlu Ortak Başdenetçisi, İTO İştiraki Formula İstanbul AŞ Mali Danışmanı, DSİ Dünya Su Forumu Mali Danışmanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili olarak görev yaptı. Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV), Birlik Vakfı, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MÜMDER), İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (İSMMMD) ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO) üyesidir.

AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Demiröz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Veysi Kaynak

1962 Kahramanmaraş' ta doğdu.

1981 yılında Kahramanmaraş İmam- Hatip Lisesinden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

ODTÜ K.Maraş MYO’nda öğretim görevlisi ve Serbest avukatlık yaptı.

1987-1996 yılları arasında Refah Partisi Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyesi (İl Sekreteri)

1989-1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Meclis Üyesi, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

1999 yılı Ocak - Nisan ayları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı.

1999-2001 tarihinde Bir şirketler grubunda Genel Koordinatörlük yaptı.

2001 yılında AK Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı)

2002-2007 yılları arasında ise Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

23. ve 25. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili olarak seçildi.23.Dönem AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, Parlamenterler arası Bahreyn Dostluk Grubu Başkanlığı ve Muhsin Yazıcıoğlu Kazası Araştırma Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2011-2015 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcılığı yaptı.

Halen BM Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

26.Dönem TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkan Vekili,

TBMM Adalet Komisyon Üyesi,

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olup;

Evli ve beş çocuk babası ve orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Yasin Aktay

1966 Siirt doğumlu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde 1990'da lisans; 1993’te yüksek lisans; 1997'de de doktorasını bitirdi.

1999 yılında Uygulamalı Sosyoloji Anabilim dalında doçent, 2005 yılında da Kurumlar sosyolojisi Anabilim dalında profesör oldu. 1992 Eylül'ünde araştırma görevlisi olarak girdiği Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde 2012 Eylül’üne kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Eylül 2012 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaya başladı.

2001 ve 2004 yıllarında ABD’nin değişik üniversitelerinde araştırtmalar yapıp ders veren Aktay, 1991 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte çıkarmaya başladığı Tezkire dergisinin ve 2002 yılında yayımlanmaya başlanan Sivil Toplum dergisinin editörlüğünü yaptı. 2008 Şubat – 2011 Şubat yılları arasında Mehtap TV’de Ferhat Kentel ile birlikte Tersi ve Yüzü Programını yaptı. 2011 yılında TV Net’de başladığı Bakışaçısı programını hazırlamaya devam ediyor. Aynı zamanda TRT Arapça’da da Beyne’turas ve’l Hadasa programını da sundu.

Yurt içi ve yurt dışında birçok dergide makaleleri yayınlanan ve birçok araştırma projesinde yer alan Aktay halen Yeni Şafak Gazetesinde de köşe yazısı yazmakta, aynı zamanda Ankara’da bulunan Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün de başkanlığını yürütmektedir.

Yaşar Karayel

1 Mart 1950 Yılında Kayseri ili Tomarza ilçesi Akdere Köyünde doğdu. İlkokulu Alakuşak İlkokulu'nda, Ortaokul ve Lise öğrenimini Kayseri Sümer Lisesi'nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden 1976-1977 öğrenim döneminde mezun oldu.

Üniversite yıllarında Fakülte Öğrenci Dernek Başkanlığı ve Milli Türk Talebe Birliğinde (MTTB) öğrenci işleri Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Teşkilatlardan sorumlu icra Konseyi Başkanlığı, Milli Gençlik Dergisi Yöneticiliği yaptı.

Memurluk hayatına İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 1976 yılında başladı.

1977-1981 yıllarında Fatih Vakıflar Yüksek Öğrenci Yurdunda Müdürlük, Vakıf Gureba Hastanesi Yönetim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1996-1997 yıllarında Kültür Bakanlığı İstanbul İl Kültür Müdürlüğü,

1997-1998 yıllarında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı,

1998-2003 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı

2003 yıllında Başbakan Başmüşaviri olarak görev yaptı.

Son olarak 2003-2007 yıllarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunurken Milletvekilliği adaylığı için bu görevden ayrıldı.

Sosyal faaliyetleri arasında Birlik Vakfı Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanlığı, Fatih Belediyesi Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Üyeliği, Kayseri Tomarzalılar Vakfı Kurucu Başkanlığı, Türkiye Kızılay Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Türkiye Mühendisler Birliği onur kurulu üyesi.

Türk Parlamenterler Birliği üyesi ve 16. dönem Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde 23. dönem Kayseri Milletvekili seçilerek Parlamentoya girdi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde 24. dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonunda 28 Şubat Alt Komisyon başkanlığı görevini yürüttü. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Zeyid Aslan

Zeyid Aslan, 6 Ağustos 1965'de Tokat Erbaa'da doğdu. Babasının adı Durmuş, annesinin adı Mahbure'dir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest Avukatlık yaptı. Çeşitli vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu başkanlık, üyelik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

22, 23 ve 24. Dönemde Tokat Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde Haberleşme ve Özel Hayatın Gizliliği Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Belarus Dostluk Grubu Başkanlığı ve KEİPA üyeliğinde bulundu.

Almanca bilen Aslan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Zeynep Alkış

27.11. 1978'de Siirt'de doğdu. Orta Öğrenimini Diyarbakır İmam Hatip Lisesinde tamamladı. A.Ü Üniversitesi halkla ilişkiler medya tanıtım bölümünü 2.sınıfta iken başörtü sorunu sebebiyle terk etmek zorunda kaldı. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümünü bitirdi. Şu anda STRUGA Üniversitesi Uluslararası Hukuk Fakültesine devam ediyor. Üç dönem Ak Parti Mardin il kadın kolları kurucu başkanlığı yaptı.

Zeynep Alkış, Güneydoğu Kadın Platform Kurucu Üyeliği, TÖRKAD- Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği’nin Kuruculuğunu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Halen TÖRKAD'ın Başkanlığına devam eden Zeynep Alkış, Öncü Kadınlar Platformu'nun da kuruculuğunu üstlendi ve halen dönem sözcülüğünü yürütmekte. Milat Gazetesi’nde Zeynep Alkış’ın güncel yazıları yayımlanmaktadır.

Sırasıyla;

1991- Refah Partisi Diyarbakır Öğrenci Temsilciliği,

1994- Refah Partisi Diyarbakır Hanımlar Kom. Gençlik Kollar Başkanlığı,

1996- Refah Partisi İstanbul Sarıyer Gençlik Kolları Başkanlığı,

1996- Milli Gençlik Vakfı İstanbul Sarıyer Şube Başkanlığı,

1999- Fazilet Partisi Mardin Merkez İlçe Başkanlığı,

2001- 2015 Ak Parti Mardin İl Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı yaptı.

Öte yandan;

• AK PARTİ Siyaset Akademisi,

• STGM Kişisel gelişim ve beden dili,

• ABMAR AB proje döngüsü eğitimi,

• KADER Kadın ve siyaset eğitici eğitimi programlarına katıldı.

Zeynep Alkış, 2008 yılından bu yana 14 projede proje koordinatörü olarak görev aldı. Bunlar içerisinde bir İsviçre Büyükelçiliği, Bir Hollanda ve AB ortaklı proje, yedi AB projesi ve yerel kaynaklı projeler bulunmaktadır. Projeler Kadınlara yönelik olup töre kaynaklı kadına yönelik şiddet, kadın istihdamı, kadınların ve kız çocuklarının eğitimi gibi konuları kapsar.

*İl İstihdam Kurulu Üyesi,

*İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mütevelli Heyeti Üyeliği,

*UNDAP UNFPA Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Mardin Programı,

*UETD Almanya Teşkilatlanması Görevleri gibi pek çok yerel ve uluslararası kadın odaklı çalışmalar içerisinde yer aldı ve bu çalışmalara devam etmektedir.