AKP'nin seçim şarkısı Erdoğan'ın gözlerini doldurdu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "AKP Seçim Beyannamesi" ile belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Arena'da düzenlenen toplantıya katıldı. AKP Seçim Beyannamesi ve Belediye Başkan Adayları Tanıtım toplantısında, 30 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak şarkıların tanıtımı yapıldı. Seçimlerde ilk kullanılacak şarkının adı “Daima Aşk, Daima Hizmet.” AKP'nin seçim müzikleri arasında Kürtçe ve Türkçe seslendirilen parçada yer aldı. Erdoğan'ın seçim şarkısını dinlerken gözlerinin dolduğu görüntülendi.

AKP'nin şaşırtan seçim şarkısı

Nogay Türklerine ait, Orta Asya Türklerini anlatan 'Dombra şarkısı', AKP'nin seçim çalışmaları dahilinde Uğur Işılak tarafından yeniden yorumlandı.

Şarkının nakarat bölümü şu şekilde: "Göründüğü gibi olan / Gücünü milletten alan / Recep Tayyip Erdoğan", "Mazlumlara sırdaş olan / Gariplere yoldaş olan / Recep Tayyip Erdoğan"

Başbakan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Seçim şarkısı Başbakan Erdoğan'ın konuşması öncesinde salona dinletildi ve büyük coşkuyla karşılandı. Bu sırada duygulanan Başbakan Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

‘AKP’den Kürtçe ve Türkçe seçim şarkısı’

AKP'nin ikinci şarkısı ise Kürtçe ve Türkçe seslendirilmiş olan “El ele yürüyeceğiz, biz birlikte Türkiye'yiz” oldu.

Seçim şarkılarından biri rap müzik

AKP'nin bir diğer seçim müziği Karadeniz yöresine ait. Haydi Uşak Horana adlı parça salon tarafından beğeni topladı. 2014 yerel seçimlerine 10 şarkı ile giren AKP'de her yöreye ait bir parça bulunuyor. Parçaların içinde ise en dikkat çekeni rap seçim müziği oldu. Haydi Şimdi Bir Daha adlı seçim müziği rap olarak seslendirildi.

Afişler 'daima millet, daima hizmet’

AKP'nin yerel seçimlerde kullanacağı seçim pankartları da belli olmaya başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Arena'da açılışını yapacağı Seçim Beyannamesi ve Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda salonda “Daima Millet, Daima Hizmet” pankartları yer aldı.