CHP'nin seçim şarkısı: Dilimizle, duamızla...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Utku Çakırözer, CHP'nin seçim kampanyasının ayrıntılarını kaleme alarak, CHP'nin seçim şarkısında "Doğumuzla batımızla, dilimizle duamızla umut dolu halkımızla birlik olmak hakkımız” ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Utku Çakırözer'in cumhuriyet gazetesinde yer alan, "HSYK sopa oldu" başlıklı köşe yazısının (23 Ocak 2013) ilgili kısmı şöyle:

Ayrıştırmaya tepki sloganı

CHP’nin seçimlerde işleyeceği temel mesaj ‘CHP Türkiye’nin Birleştirici Gücü’ olacak İkincisi ise Varlık, Birlik, Özgürlük..

Toplantı sonrasında yaptığımız sohbette bu sloganların nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:

“Profesyonel bir ekip ile çok uzun görüştük. Bizim anlattıklarımız, öncekliklerimiz, Meclis konuşmalarımız ile halkın CHP hakkındaki algı ve düşüncelerini bir potada eriterek bu mesajları yarattık. Bundan sonra parti logomuzun altında hep ‘Türkiye’nin Birleştirici Gücü’ yazacak. Çünkü AKP bu ülkeye en büyük kötülüğü yaparak toplumu sizdenbizden, Türk-Kürt, Sünni- Alevi, zengin-fakir diye kamplara ayrıştırdı. İşte bu bölücü, kutuplaştırıcı politikalara tepki olarak biz ‘birleştirici’ olacağız, Türkiye’nin birliğinin güvencesi olacağız.”

Ekonomide güven vereceğiz

CHP’nin ikinci sloganı, Fransız ihtilalinin simgesi haline gelen ‘Özgürlük, Eşitik, Kardeşlik’ mesajını anımsatıyor: Varlık, Birlik, Özgürlük. Kılıçdaroğlu özellikle ‘Varlık’ mesajını özellikle önemsiyor: “Sokaktaki vatandaş CHP hakkında ekonomiyi ihmal edecekmişiz gibi algıya sahip. Öyle bir şey yok aslında. Kadrolarımız Türkiye’nin en iyi yetişmiş kadroları. İktidarı alır almaz halka hiçbir sarsıntı yaşatmadan ekonomiyi yönetmeye hazırız. Ama bunu halka anlatmamız lazım. Karamsar olmadan, korkutmadan, halka umut aşılayarak anlatmamız lazım. O yüzden temel sloganlarımızda öncelik vatandaşın refah beklentisini karşılamaya yönelik olsun dedik ve ‘Varlık’ kelimesini seçtik.”

Peki ya özgürlük? “

Varlık, Birlik ve aklınıza gelebilecek diğer her tür beklentinin olabilmesi için temel ihtiyacımız belli: Demokrasi. İşte onun için son sloganı ‘özgürlük’ olarak seçtik. O olmadan hiçbiri olmaz.”

‘Mutfağa düzen geldi’

Bir süredir profesyonel bir ekiple çalışan Kılıçdaroğlu, ‘Mutfağa düzen geldi’ diyor. Anlaştıkları kampanya şirketi Öykü Ajans... Başında siyasi iletişim konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Necati Özkan var. Yeni ekiple çalışmaya başladığından bu yana Kılıçdaroğlu daha az sayıda konuya, daha fazla odaklanarak konuşmayı tercih ediyor. Kampanya konuşmaları için de kesin ilke konmuş:

“Karamsar olmayan, halka umut veren ve CHP’nin Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğini anlaşılabilir biçimde ifade eden mesajlar verilecek...” Profesyonel ekip eli değdiği anlaşılan tanıtım toplantısından dikkatimize takılan notlar ise şunlar:

√Sloganın zihinlerde yer etmesi için, Kılıçdaroğlu’nun konuşması, arkasındaki ekran, toplantı salonunun duvarları, kampanya filmi ve seçim şarkılarında tek ortak mesaj verildi.

√ Mesajın dağılmaması için hem Kılıçdaroğlu hem de iki genel başkan yardımcısının konuşmaları çok kısa tutuldu. Başka soru alınmadı. Tanıtım toplantısı CHP için rekor denebilecek kadar kısa bir sürede, 35 dakikada tamamlandı.

√ Partili gençler tarafından okunduğu belirtilen ‘Hadi Şimdi CHP’ye’ şarkısının sözleri arasında ‘birlik’ vurgusunu güçlendirmek için “Doğumuzla batımızla, dilimizle duamızla umut dolu halkımızla birlik olmak hakkımız” ifadelerine yer verildi.

‘En Katılımcı Seçim Kampanyası’

CHP bu seçimde ringe oldukça hazırlıklı çıkıyor. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Türkiye’nin demokrasi krizi ile yerel yöneimler krizini sona erdirmek için çalışmalara iki yıl önce başladıklarını vurguladı. ‘En katılımcı ve demokratik’ aday belirleme sürecinin CHP’de yaşandığının altını çizen Günaydın, 300’den fazla anket yapıldığını, yüz binlerce CHP üyesinin de aday belirlemede oy kullandığını belirtti.

Basın ve Propagandadan sorumlu Genel Başkan Yardımcsı Gürsel Tekin ise dünyada demokrasinin yerel seçimlerle güçlendiğini hatırlatarak “Bizde ise AKP’nin kentsel dönüşüm yasası ile yerelden yönetim anlayışı yok edildi” dedi.