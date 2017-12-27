"AKP'liler, KHK'yı nasıl savunacaklarını şaşırdı"

AKP'nin Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkan 695 ve 696 sayılı kanun hükmünde kararnameleri (KHK) nasıl savunacağını şaşırdığı söyleyen Birgün gazetesi, terörle mücadelede sivillere getirilen cezai sorumsuzluk uygulamasıyla ilgili AKP içinde çelişkilerin yaşandığını belirtti. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın, "Düzenleme 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. KHK düzenlemesi 15 Temmuz öncesini de kapsamıyor” sözleri hatırlatıldığı haberde, AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun sosyal medya hesabından hükümetin açıkladığının aksine uygulamanın geleceğe yönelik de olacağı yönündeki paylaşımına yer verildi.

Söz konusu haber aynen şöyle:

Paramiliter güçlere yargı dokunulmazlığı getiren KHK maddesine dair tartışmalar sürerken yasanın ‘gayet açık’ olduğunu savunan AKP’lilerin arasındaki çelişkiler de devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, düzenlemenin sadece darbe girişimi günü ve ertesi olan 15 ile 16 Temmuz 2016’yı kapsadığını savunurken AKP’nin ‘anayasa hukukçusu’ Burhan Kuzu ise düzenlemenin geleceği de kapsadığını söyledi.

“Darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getiren KHK düzenlemesiyle ilgili Başbakan Yardımcıları Mahir Ünal ve Cevdet Yılmaz’ın önceki gün ortaya çıkardığı çelişki, AKP’nin resmi açıklamalarına rağmen sürüyor.

Bozdağ: Muğlak değil, net

Dün ilgili düzenleme hakkında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Terör ifadesinden kast edilen darbecilerin yaptıkları. Düzenleme 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. KHK düzenlemesi 15 Temmuz öncesini de kapsamıyor” iddiasında bulundu.



“Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. Meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı” diyen Bozdağ, “Tartışılan KHK için yeni düzenleme yapılacak mı?” sorusuna, “Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur” yanıtını verdi.

Gül: Duruma göre düzenleme olur

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, önceki gün yaptığı değerlendirmede Bozdağ’a benzer bir savunma yapmıştı. Gül, düzenlemenin kapsamını ise, “yarın 'siz demokrasiyi, ülkeyi korurken 10 lira, 50 lira şuraya zarar verdiniz. Belediyenin önünde, Genelkurmay'ın önünde şu eşyaya zarar verdiniz, şu araca zarar verdiniz' diye evine haciz mi gitsin?” ifadeleriyle açıklarken “Asla bir işkenceyi, kötü muameleyi orada darbeyi önlemenin dışında bir fiiller varsa, bu filler yargılama kapsamındadır” ifadelerini kullandı.



Gül’ün Bozdağ’a göre daha ılımlı olduğu nokta ise düzenlemenin daha açık bir hale getirilmesi çağrısına verdiği yanıt oldu:

“Burada elbet ifadeyle ilgili uygulamada da farklı eksiklikler kamuoyunda anlaşılır ya da yargılamada farklı bir tavır ya da durum ortaya çıkarsa elbette lafzi anlamda metindeki ifadeler değiştirilebilir ama çıkartılan hükümetimizin bu konuda iradesi muradı, kapsamı bu şekildedir.”

Kuzu’dan ilginç ifadeler

Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı da yapmış olan AKP’nin ‘anayasa hukukçusu’ vekili Burhan Kuzu ise, kendisinden saatler önce partisinin yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya rağmen düzenlemenin niyetini açık etti. Önceki gece saatlerinde Twitter hesabından düzenleme hakkında yorum yapan Kuzu, “15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak” dedi. Kuzu bu açıklamasını dün sildi.

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Ancak Kuzu’nun açıklamaları bulunla da sınırlı kalmadı. Hem AKP yönetimiyle çelişen Kuzu, kendisiyle de çelişmekten geri durmadı. Söz konusu ilk yorumundan sadece birkaç dakika önce Kuzu, düzenlemenin yalnızca 15-16 Temmuz 2016’yı kapsadığını da savundu: “KHK'daki düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili olmasına rağmen, CHP iç savaş çığırtkanlığı yaparak toplumu germeye devam ediyor. Merak ediyorum, yoksa 15 Temmuz benzeri bir darbe girişimine hazırlanıyordunuz da gafil mi avlandınız? Son KHK’dan teröristlerin korkması gerekirken CHP neden telaşlandı. CHP’ye önerim, bu korku filmi saçmalıklarını bırakın. Çıkan KHK’nın sınırı belli; çerçevesi ve amacı açıkça tespit edilmiş.”

Ünal ve Yılmaz da çelişmişti

Gelen yoğun tepkilere önceki gün yanıt veren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını söylemişti.



Buna karşılık bir diğer AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, Ünal’dan sadece birkaç saat önce yaptığı açıklamada “Terörle bağı olmayan vatandaşlarımız korkmasın” demişti.