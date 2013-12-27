AKP'li Yıldırım: Savcı Akkaş'a baskı yapılması meşru görülemez

AKP Burdur Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hasan Hami Yıldırım, savcı Muammer Akkaş’ın yürüttüğü soruşturma dosyasından alınmasını Twitter hesabı üzerinden eleştirdi. Yıldırım’ın ‘twitter’dan yaptığı açıklamada, ’Savcı Muammer Akkaş’a baskı yapılması kabul edilemez, hukuk devletinde bu baskı meşru görülemez’ dedi.

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10’ncu Maddesiyle yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, başta kara para aklama olmak üzere yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2 Nolu özgürlük hakiminden aldığı gözaltı kararlarını emniyete verdi. Ancak emniyetin listedeki isimleri gözaltına almadığı iddia edildi. İddialar üzerine TMK 10’ncu madde ile yetkili savcılıkta herhangi bir soruşturma dosyası olmadığını açıklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı yürüten TMK Savcısı Muammer Akkaş’ı dosyadan aldı.

'Hükümetimize olan güvenimizi zedeliyor'

Muammer Akkaş’ın dosyadan alınmasına AKP Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım tepki gösterdi. Twitter hesabından kararı eleştiren Yıldırım, ’Savcı Muammer Akkaş’a baskı yapılması kabul edilemez, Hukuk Devleti’nde bu baskı meşru görülemez’ dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, yargıya açıkça baskı yapıldığını söylerken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ’Basında yer alan bilgilere göre, kamuoyu tarafından yakından tanınan kişiler ile bir kısım kamu görevlileri hakkında önemli iddiaların bulunduğu, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında ihaleye fesat karıştırmak; rüşvet, nüfuz ticareti, sahtecilik, tehdit, 2ç3 sayılı yasaya muhalefet gibi suçlara ilişkin 2012/656 sayılı soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın soruşturma yapması engellenmiştir. Bu olayların yargı bağımsızlığı açısından vahim ve ağır sonuçlar doğurma ihtimali vardır. Yapılan bu uygulamalar yargı bağımsızlığını, yargıya ve hükümetimize olan güveni zedelemektedir.’

Eleştiriye ilk cevap diğer Burdur vekilinden geldi

Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım’ın açıklamalarına, ilk tepki AKP’nin diğer Burdur Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik’ten geldi. Bayram Özçelik, sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Yıldırım’ı sert bir dille eleştirdi. Özçelik, yaptığı açıklamada, ’Burdur’da ve Bucak’ta tanınmadığın halde AKP hükümetimizce 6 yıl Genel Müdür yapıldın. İki yıl Müsteşar Yardımcısı oldun. Sonrada Burdur Milletvekili oldun. Şimdi de bunlara karşı ahde vefasızlık örneği gösteriyorsun. Yakışmadı. İtidale, birlik ve beraberliğe sebep olmak varken, bu ayrılık açıklamaları niye?’ diye tepki gösterdi.