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Politika

AKP'li yetkili: Erken seçim, tüpten çıkan macun gibi; "Yok, yapmıyoruz" deme şansımız kalmadı

"Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır"

18 Nisan 2018 11:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilerek 26 Ağustos'ta erken seçime gidilmesi teklifi kulisleri hareketlendirdi. Bir AKP kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, kulislerde uzun zamandır konuşulan erken seçim için talebini dünkü (17 Nisan 2018) grup toplantısında dile getirdi. Bahçeli, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin Malazgirt Meydan Muharebesi'n,n yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan, grup toplantısından sonra, partinin kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirmede, Bahçeli’nin sözlerini yeni duyduğunu ve bunun kendisiyle paylaşılmamasına üzüldüğünü dile getirdi.

Haziran veya Eylül

Kulislere göre, AKP içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuluyor.

"Yok yapmıyoruz deme şansımız kalmadı"

Bir AKP kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.

Bazı parti kurmayları da, “Bahçeli’nin böyle bir hazırlık içinde olduğunu ve bunu her an yapabileceğini, parti yönetimine iki ay öncesinden söylemiştik” diye konuştu. 

Erdoğan ve Bahçeli, bugün saat 13.30'da bir görüşme gerçekleştirecekler. Erken seçim kararı için önemi olan bu görüşmeden çıkacak karar bekleniyor.

TIKLAYIN - Erken seçim için gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

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