Erken seçim için gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" önerisi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak. 13.30'da yapılacak toplantı sonrası Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklama yapması bekleniyor.

Bahçeli, dünkü grup toplantısında 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin, 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önerdi. "Olumsuz gelişmeler yaşanabilir" uyarısı yapan Bahçeli'nin ardından açıklama yapan Erdoğan, erken seçim çağrısına değinmeyerek 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin Kasım 2019'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP, HDP ve İyi Parti'den "Hazırız" cevabı geldi.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, erken seçimle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları yalanlamış, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelik çağrısında "Hazırlıklarınızı 2019'a göre yapın" ifadesine yer vermişti.

"Cumhur ittifakının korunması elzemdir"

Bahçeli, 2019'da yapılacak seçimler için AKP ile ittifak kurduklarını hatırlatarak "Türkiye'nin bekası açısından cumhur ittifakının korunması elzemdir" dedi.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkileri değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir."

Geçen hafta "Erken seçim yok" demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sık sık yalanladığı erken seçim iddialarıyla ilgili olarak "Seçimler zamanında yapılacak. 2019’da önemli siyasi olay var. Bunlar yerel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimidir. Üç ay arayla gerçekleştirilecek bu seçimlere çok iyi hazırlık yapmamız gerekiyor" demişti.

Bayram tatiline denk geliyor

Bahçeli'nin erken seçim için işaret ettiği 26 Ağustos 2018, Kurban Bayramı tatilinin son gününe denk geliyor. 24 Ağutos cuma günü sonlanacak Kurban Bayramı tatilinde, vatandaşlar seçimden önceki hafta sonu olan cumartesi ve seçim günü için işaret edilen 26 Ağustos pazar gününü de birleştirerek tatil yapacaklardı.

Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin olarak dün son yaptığı açıklamada "Erken seçimle ilgili konuşmak istemiyorum, yarın görüşeceğiz" dedi. Erdoğan ile Bahçeli, bugün 13:30'da Beştepe'de görüşecek.