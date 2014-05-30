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Politika

AKP'li Üstün'ün 'bir sınıfın tamamını dağa çıkardılar' dediği okul belli oldu

AKP'li Ayhan Sefer Üstün'ün, "Bir okulda bir sınıfın tamamı, öğretmenleri tarafından dağa çıkarıldı" dediği okulun Mazgirt'teki Süleymanpaşa Lisesi öğrencileri olduğu ortaya çıktı

30 Mayıs 2014 20:00

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP’li Ayhan Sefer Üstün'ün "Güneydoğu'daki bir okulumuzda bir sınıfın tamamı, öğretmenleri tarafından dağa çıkarıldı" açıklamasında söz ettiği olayın Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi'nde yaşandığı anlaşıldı. 

DHA'da yer alan habere göre, beldedeki Süleymanpaşa Lisesi'nin tarih öğretmeni Refika Turhallı, 1992 yılının Haziran ayında 20 öğrencisini iddiaya göre mezuniyet pikniğine götürdü. Öğretmen Turhallı ile 20 liseli piknikten dönmeyerek, birlikte kırsal alana giderek PKK'ya katıldı. Aynı okulun değişik sınıflarında okuyan 5 öğrencinin de daha sonra örgüte katıldığı ifade edildi. 

Öğretmen ve öğrencilerin PKK'ya katıldığının ortaya çıkmasının ardından Mazgirt Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Halen açık bulunan soruşturma kapsamında o dönem PKK'ya katılan öğrencilerinin 10'unun öldüğü belirlendi. Diğer öğrenciler ve öğretmenin akıbeti konusunda ise bir netlik bulunmadığı kaydedildi. 

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