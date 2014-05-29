AKP'li Üstün: Bir sınıfın tamamı öğretmenleri tarafından dağa çıkarıldı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP’li Ayhan Sefer Üstün, “Güneydoğu'daki bir okulumuzda bir sınıfın tamamı, öğretmenleri tarafından dağa çıkarıldı" dedi.

Habertürk'ün haberine göre Üstün, şunları söyledi:

“Bilgiye dayanarak söylüyorum. Daha önce İnsan Hakları Komisyonu Güneydoğu’da başka bir konuyu araştırırken bizim önümüze geldi. Oradaki bir üst düzey kamu görevlisi, bir sınıfın tamamen o sınıfın öğretmeni tarafından dağa çıkarıldığını söyledi. Bir sınıf tamamen boşaltıldı ve bunu yapanın da öğretmen olduğunu söyledi. Çok büyük bir sorun. Bunu bir duyumla ortaya atmış değilim. Bir sınıfın tamamını dağa çıkardığı bize aktarıldı.”

O okul Tunceli'de

Üstün’ün belirttiği okulun, Tunceli’de olduğu öğrenildi. Üstün, atama yönetmeliğindeki iptaller nedeniyle okul müdürlüğüne atanmada sadece kıdem koşulunun kaldığına işaret etti. Müdürler için de mülakat olması gerektiğini kaydeden Üstün, “Kaymakam atarken mülakata alıyorsunuz, sorguluyorsunuz ama bin çocuğunuzu teslim edeceğiniz okul müdürünü sorgulama imkânınız yok. Kıdemine bakıyorsunuz” diye konuştu.