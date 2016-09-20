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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP’li Üstün: FETÖ’nün AK Parti’ye sızmadığını söylemek en hafif tabirle saftiriklik olur!

“AK Parti'de mutlaka bir ayıklama, bir temizlik operasyonu yapılmalıdır”

20 Eylül 2016 21:52

AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, "FETÖ'nün AK Parti'ye sızmadığını söylemek en hafif tabirle saftiriklik olur. AK Parti'de mutlaka bir ayıklama, bir temizlik operasyonu yapılmalıdır" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturmalarıyla ilgili olarak, "Sık sık tekrar ediyoruz. FETÖ'nün kurumlarda mutlaka kökünün kazınacağını beyan ediyoruz. Evet, gerçekten de bu cani örgüt 40 yıl boyunca toplumun değişik katmanlarına sızmış, bakanlıklara, kurumlara, STK'lara sızmış bunlarla alakalı da ciddi adımlar atılıyor. AK Parti'ye sızmadığını söylemek en hafif tabirle saftiriklik olur" dedi.

“Mutlaka sızmışlardır”

AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmalarıyla ilgili olarak, "Sık sık tekrar ediyoruz. FETÖ'nün kurumlarda mutlaka kökünün kazınacağını beyan ediyoruz. Evet, gerçekten de bu cani örgüt 40 yıl boyunca toplumun değişik katmanlarına sızmış, bakanlıklara, kurumlara, STK'lara sızmış bunlarla alakalı da ciddi adımlar atılıyor. AK Parti'ye sızmadığını söylemek en hafif tabirle saftiriklik olur" dedi.

Üstün, önümüzdeki günlerde partide bir ayıklanmanın olacağını ümit ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde, yukarılardan başlayarak aşağıya doğru yeni bir ayıklanmanın, temizlenmenin ve arınmanın olacağını ümit ediyorum. Tabanın da beklentisi bu yönde. Nereye gitsek vatandaşın ilk sorusu şu; 'Evet siz doğru yapıyorsunuz Milli Eğitim'de, Sağlık'ta, emniyette ve yargıda bu hainleri temizliyorsunuz. Öyleyse kendi içinizde de bir temizlik yapmalısınız' diyorlar. Sakarya'da kurumlar arasında ciddi bir temizlik yapıldı aslında. Sakarya'da bizim siyasetçilerimizin CV'lerine baktığınızda bu örgütle bağlarının olmadığını açıkça göreceksiniz. Ben AK Parti Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim. Bizim kendiliğinden bir olaya el atma gibi bir yetkimiz yok. Bize sevk edilen konulara bakma yetkimiz var. Genel merkezin kurulları tarafından yapılacak işlemlerdir. 40 yılda kümelenmiş bir yapıyı 1 günde sökemezsiniz. İlerleyen günlerde yeni ihbarlar, başvurular gelirse mutlaka bu ihbarlarda değerlendirmeye alınacaktır. AK Parti kendi içerisinde daha çok disiplinel bir işlem olarak bunu yapacaktır. Bu tespit edilen kişiler arasında suça karışmış, darbeye destek vermiş, FETÖ üyeliği yapmış kişiler varsa o zaman da işin cezayı boyutu da devreye girecektir. Fakat bizim yaptığımız şu an siyasi bir arınmadır, bir siyasi temizliktir. Bu siyasi temizlik yapılırken ağa suç işlemiş kişiler de takılırsa elbette ki onlar da savcılığın önüne çıkmalıdır, çıkarılacaktır."

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