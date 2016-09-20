T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’li Turan: Meydanlarda Zekeriya Öz'e övgüler düzen kimdi?

Erdoğan, 17-25 Aralık öncesi Öz için “Saygı duyun” demişti

20 Eylül 2016 21:39

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Meydanlarda Zekeriya Öz'e övgüler düzen, hukuksuz bir şekilde elde edilmiş ses kayıtlarını grup toplantılarında kürsüden dinleten kimdi?" diye sordu.

17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonları öncesi dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Ergenekon davasını yürüten Zekeriya Öz’e yöneltilen eleştirilere, “İtalya’da temiz eller olduğu zaman İtalya’yı Türkiye’ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye’de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar, saygı duysunlar” sözleriyle cevap vermişti.

Turan, "O dönem başta CHP olmak üzere muhalefet partileri büyük bir iştahla, FETÖ savcılarının hazırladığı dosyalarla AK Parti'ye saldırıyordu. Muhalefet partilerinin son 3 yıllık siciline baktığımızda neredeyse hepsi FETÖ'nün argümanlarıyla bire birdi" ifadelerini kullandı.

Turan, şunları söyledi: 

"Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu, Zekeriya Öz'ün ne kadar dürüst bir savcı olduğunu meydanlarda anlatıyor ve dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öz'ü tehdit ettiğini iddia edecek kadar rotasını şaşırıyordu. Hal böyleyken, Kılıçdaroğlu, bugün kalkmış 17-25 Aralık operasyonunu FETÖ'nün yaptığını itiraf ediyor ve Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Peki, meydanlarda Zekeriya Öz'e övgüler düzen, hukuksuz bir şekilde elde edilmiş ses kayıtlarını grup toplantılarında kürsüden dinleten, FETÖ'nün medya organlarına kayyum atanırken onların yardımına koşan kimdi? O tapeleri yayınlamak, FETÖ'cü savcıların adeta eli ayağı olmak, Pensilvanya'nın iddialarının ötesinde bir muhalefet yapamamak en hafif tabiriyle aymazlıktır. AK Parti'yi FETÖ'ye alan açmakla suçlayanların, ilk önce bunların hesabını verip özür dilemeleri gerekiyor."

 

 

 

ETİKETLER

bülent turanzekariye özakperdoğan17 25 aralıköncesine demiştikılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24