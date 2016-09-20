AKP’li Turan: Meydanlarda Zekeriya Öz'e övgüler düzen kimdi?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Meydanlarda Zekeriya Öz'e övgüler düzen, hukuksuz bir şekilde elde edilmiş ses kayıtlarını grup toplantılarında kürsüden dinleten kimdi?" diye sordu.

17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonları öncesi dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Ergenekon davasını yürüten Zekeriya Öz’e yöneltilen eleştirilere, “İtalya’da temiz eller olduğu zaman İtalya’yı Türkiye’ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye’de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar, saygı duysunlar” sözleriyle cevap vermişti.

Turan, "O dönem başta CHP olmak üzere muhalefet partileri büyük bir iştahla, FETÖ savcılarının hazırladığı dosyalarla AK Parti'ye saldırıyordu. Muhalefet partilerinin son 3 yıllık siciline baktığımızda neredeyse hepsi FETÖ'nün argümanlarıyla bire birdi" ifadelerini kullandı.

Turan, şunları söyledi:

"Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu, Zekeriya Öz'ün ne kadar dürüst bir savcı olduğunu meydanlarda anlatıyor ve dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öz'ü tehdit ettiğini iddia edecek kadar rotasını şaşırıyordu. Hal böyleyken, Kılıçdaroğlu, bugün kalkmış 17-25 Aralık operasyonunu FETÖ'nün yaptığını itiraf ediyor ve Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Peki, meydanlarda Zekeriya Öz'e övgüler düzen, hukuksuz bir şekilde elde edilmiş ses kayıtlarını grup toplantılarında kürsüden dinleten, FETÖ'nün medya organlarına kayyum atanırken onların yardımına koşan kimdi? O tapeleri yayınlamak, FETÖ'cü savcıların adeta eli ayağı olmak, Pensilvanya'nın iddialarının ötesinde bir muhalefet yapamamak en hafif tabiriyle aymazlıktır. AK Parti'yi FETÖ'ye alan açmakla suçlayanların, ilk önce bunların hesabını verip özür dilemeleri gerekiyor."