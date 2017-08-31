AKP'li Turan'dan CHP'ye: Partiden atmak ne?

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'nin 26-29 Ağustos günleri arasında Gelibolu yarımadasındaki Kocadere Kamp Alanı’nda düzenlediği 'Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içtiği gerekçesiyle haklarında ihraç işlemi başlatılan 3 partili için, "Ben avukatım. O üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım" dedi.

AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nca, Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Turan, CHP'nin Adalet Kurultayı'nda içki içildiği iddialarını gündeme getirdi.

"Mesele üç tane adamın atılması değil"

Turan, "Üç kişiyi partiden ihraç ettiler. Bir, insan hata yapabilir, niye ihraç ediyorsun? Adam hata yaparsa uyarırsın. Kamptan çıkarırsın. Partiden atmak ne? Ben avukatım, o üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım. Onların atılması yanlış. Artı bir şey daha var. Üç tane adamın atılması değil mesele. Kitlesel bir hareket var orada. Vekili var, belediye başkanı var, hepsinin görüntüleri var. Bir sürü insan var, bu işi yapan” diye konuştu.

Turan, Adalet Kurultayı'nın yapıldığı sırada şehitliklerin olduğu bölümde alkol içildiğine dair iddialarda bulunmuş, Twitter üzerinden fotoğraflar yayınlamıştı. ​CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, söz konusu alanda alkol tükettiği tespit edilen parti üyesi kişilerin partiden ihraç işlemlerinin başlatılacağını söylemişti.

Tezcan açıklamasında, "Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve adalet kurultayının ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır. (…) Bütün dikkat ve çabalarımıza karşın ortaya çıkan bu olay nedeniyle üzüntümüzü ifade ederken, bugüne kadar sürdürdüğümüz hassasiyetin bundan sonra da artarak devam edeceğini ve Çanakkale ruhuyla örtüşmeyen bu tür ahlak dışı davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi aziz milletimizle paylaşırız" ifadelerini kullanmıştı.