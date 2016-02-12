AKP'li Şahin, Arınç ve Çelik için konuştu: Bu arkadaşlarımızı kovsanız, AK Parti'den ayrılmazlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, son günlerde eleştirel açıklamalarıyla gündeme gelen Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'le ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Bu arkadaşlarımızı kovsanız, AK Parti'den ayrılmazlar. Biz Bülent Beyden de, Hüseyin Beyden de, diğer arkadaşlarımızdan da yararlanacağız" diye konuştu.

Hüseyin Çelik AKP'nin son seçimlerdeki oy oranına değinirken "1 Kasım’da bir kesim bize kahrede kahrede oy verdi; gemi su alıyorsa lüks kamarada batarsınız!" ifadelerini kullanmıştı. Bülent Arınç ise "Erdoğan'a verdiğim cevap edepliydi, umarım herkes ders çıkarmıştır" şeklinde konuşmuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Diktepe'nin haberine göre; AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'in AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle ilgili, "Bu arkadaşlarımızı kovsanız, AK Parti'den ayrılmazlar. Biz Bülent Beyden de, Hüseyin Beyden de, diğer arkadaşlarımızdan da yararlanacağız ve parti çalışmalarında, bölge toplantıları yapmayı düşünüyoruz. Bölge toplantılarında kendilerinden yararlanacağız" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından emeklilere yönelik Karabük'te yaptırılacak 426 konutun kura çekilişine katıldı.

Ev sahibi olabilmek için 7 bin 908 kişinin başvurduğu kura çekilişi için Soğuksu Mahallesi Merkez Spor Salonu'na gelen Şahin'den bir kadın, 2 senedir iş bulamadığını söylediği oğlu için iş istedi.

Şahin ise, "Bizim böyle bir usulümüz yok. Benim kızım da üniversiteyi bitirdi. Mayıs ayında yapılacak olan memurluk sınavına hazırlanıyor. Test kitaplarını aldı, tekrar tekrar çözüyor. İyi bir puan alıp devletin ilan ettiği boş kadrolara atanmak için. Eğer milletvekillerinin herhangi birini bir yere yerleştirme imkanı olsaydı ben, önce kızımı yerleştirirdim. Sınava girecek, yüksek puan alacak ve bir yere yerleşecek" dedi.

Kura çekilişi töreninde konuşan Şahin, TOKİ'nin ilk planda 17 ilde emekliler için toplu konut projesini başlattığını söyledi. Şahin, konuşmasının ardından kura çekilişinde 6746 numarayı çekerek ilk talihli ismi belirledi.

"Kovasanız ayrılmazlar"

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'in AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle ilgili şöyle konuştu:

"Bazı arkadaşlarımız düşüncelerini basın yolu ile paylaştılar. İşte Bülent Bey, Hüseyin Bey, bir takım değerlendirmeler oldu. Eleştirel değerlendirmeler de oldu. Bu her iki arkadaşımız da bizim partimizin kurucuları arasındadır ve gerçekten AK Parti içinde, hükümetlerinde çok önemli sorumluluklar üstlenmiş arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızı kovsanız, AK Parti'den ayrılmazlar. O bakımdan kimse elini ovuşturmaya falan kalkmasın. Bu açıklamalara dayanarak, 'AK Parti acaba bölünüyor mu? AK Parti içerisinde bir hizipleşme mi var?' diye hiç böyle bir düşünceyi kafasında muhafaza etmesin. Biz bu arkadaşlarımızla görüşüyoruz."

"Basına değil bize konuşsalar daha şık olur"

Hüseyin Çelik'in dün kendisini genel merkezde ziyaret ettiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımızın eğer partimizin çalışmaları ile ilgili, hükümet çalışmaları ile ilgili bize yol gösterici uyarıları varsa, bizzat gelip bize söylerlerse çok daha şık olur. Biz bu zamana kadar basın yoluyla konuşmadık. Bundan sonra da basın yoluyla konuşmayalım dedik. Bu arkadaşlarımızın bana göre bu açıklamaları yaparken, bize bizzat gelerek söyleyeceklerini, basın yoluyla söylemeleri bir eksiklikti, bana göre bir yanlışlıktı. İnanıyorum ki bundan sonra bunu yapmayacaklardır. Biz AK Parti olarak kendi içerisinde uyumlu ve gerçekten birbirlerine saygı duyan bireylerden oluşan bir teşkilatız. O bakımdan ülkemize hizmet etmenin dışında başka bir derdimiz yoktur. Şu anda partide görevi olmayan, hükümette de görevi olmayan arkadaşlarımızdan biz parti olarak yine de yararlanacağız, yararlanmaya devam edeceğiz. Bülent Beyden de, Hüseyin Beyden de, diğer arkadaşlarımızdan da yararlanacağız ve parti çalışmalarında, bölge toplantıları yapmayı düşünüyoruz. Bölge toplantılarında kendilerinden yararlanacağız, birikimlerinden yararlanacağız. Bizim bu arkadaşlarımızın açıklamalarından olumsuz bir sonuç çıkarma düşüncemiz yok, olamaz."