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Akşam: Hüseyin Çelik ve Bülent Arınç 'paralel yapı' soruşturmasında ifadeye çağrılabilir

Akşam, Arınç ve Çelik'i 'FETÖ hamisi' ilan edilmişti

11 Şubat 2016 13:30

Hükümete yakın yayın politikası ile bilinen Akşam gazetesi, Gülen cemaatine yönelik başlatılan "paralel yapı" soruşturması kapsamında eski son dönemde hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile gündem olan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eski AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik'in ifadeye çağrılabileceğini iddia etti.

Hilal Yıldırım imzasıyla yayımlanan ve gazetenin bugünkü nüshasında (11 Şubat 2016) birinci sayfadan verilen haberde, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'in cemaate yakınlığıyla bilinen eski AKP'li milletvekili, tutuklu sanık İlhan İşbilen'le görüşmelerine ilişkin dosyanın Ankara Başsavcılığı'na gönderildiği öne sürüldü. Haberde, "Davada müşteki olarak ifade veren polis memuru A.İ.Y, halen tutuklu olan İlhan İşbilen'in Arınç ve Çelik'le görüşüp 'Paralel tasfiyeyi durdurun' dediğini iddia etmişti. Başsavcılık şimdi gerek görürse 'paralel tayinlerle ilgili iki ismin ifadesine başvuracak" ifadeleri yer aldı.

Akşam'ın bugünkü birinci sayfası şöyle:

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