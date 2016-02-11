11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ziyaretin ardından konuşan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç , "Erdoğan'a verdiğim cevap edepliydi, umarım herkes ders çıkarmıştır" diye konuştu.

Habertürk'ten Sibel Erdem'e konuşan Arınç şunları söyledi:

"Farklı anlamlar yüklememek lazım. Dün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler, gündüz de Ankara'daydılar, akşam da ben davet ettim. Mesle bundan ibaret, dostane bir ziyaret. Bir araya geldik. Biz bu partinin kurucularıyız, iyi bir AK Partiliyiz, trollerin troliçelerin ne dediğinin önemi yok."

Gül ile Arınç akşam saatlerinde görüştü

Abdullah Gül, akşam saatlerinde eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bir araya geldi. Görüşme, Arınç'ın Ankara'daki evinde gerçekleşti. Gül-Arınç görüşmesine Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün de katıldı.

"Erdoğan'a kırgın mısınız? Bu konu gündeme geldi mi?" sorusuna Arınç, "Hissi konulara girmemek lazım. Ben cevap verdim, edepli terbiyeli cevaplardır bunlar. Umarım herkes bu açıklamalardan bir ders çıkarmıştır. Hükümetimizi ve ülke meselelerini görüştük, faydalı oldu" yanıtını verdi.

Gül, Arınç ve eski AKP bakanları buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki konutta sürpriz bir görüşme yaptığı ortaya çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu akşam da AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bir araya geldi. Görüşmede eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve eski hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik'in de yer aldı.

Bülent Arınç, 29 Ocak 2016'da CNN Türk'te Taha Akyol'un 'Eğrisi Doğrusu' programına katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik eleştiriler yöneltmişti. Açıklamaları sonrası iktidara yakın medya organları tarafından ağır suçlamalar yöneltilen Arınç, Erdoğan tarafından da ''O zat'' ifadesi ile eleştirilmişti.

Gelen tepkiler üzerine Bülent Arınç, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, ''Bu çınarın gölgesi altında günyüzüne çıkmamış çok sayıda gerçek var'' mesajı vermişti.

Arınç'ın AKP'de krize yol açan sert çıkışının ardından Ankara kulislerinde "Yeni bir siyasi hareket mi kuruluyor?" sorusunu gündeme getirmişti. Arınç'a destek veren eski parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Ahmet Davutoğlu döneminde partiden uzaklaşan eski Spor Bakanı Suat Kılıç, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve eski Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'nın Hamamönü'nde çalışma ofisi tuttuğu, Gül'ün de bu ekiple irtibat halinde olduğu iddia edilmişti.