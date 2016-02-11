Gül, Arınç, ve AKP'nin eski bakanları arasındaki görüşme sona erdi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı evinde ziyaret eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ziyaretin ardından ayrıldı. Görüşme sonrası Arınç yaptığı açıklamada "Erdoğan'a verdiğim cevap edepliydi, umarım herkes ders çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

Cihan'ın haberine göre; yaklaşık 4 saat süren görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Görüşmeye AKP eski bakanlardan Hüseyin Çelik, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin'in de katıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki konutta sürpriz bir görüşme yaptığı ortaya çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu akşam da AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bir araya geldi. Görüşmede eski Adalet BakanıSadullah Ergin ve eski hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik'in de yer aldı.

Bülent Arınç, 29 Ocak 2016'da CNN Türk'te Taha Akyol'un 'Eğrisi Doğrusu' programına katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik eleştiriler yöneltmişti. Açıklamaları sonrası iktidara yakın medya organları tarafından ağır suçlamalar yöneltilen Arınç, Erdoğan tarafından da ''O zat'' ifadesi ile eleştirilmişti.

Gelen tepkiler üzerine Bülent Arınç, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, ''Bu çınarın gölgesi altında günyüzüne çıkmamış çok sayıda gerçek var'' mesajı vermişti.

Arınç'ın AKP'de krize yol açan sert çıkışının ardından Ankara kulislerinde "Yeni bir siyasi hareket mi kuruluyor?" sorusunu gündeme getirmişti. Arınç'a destek veren eski parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Ahmet Davutoğlu döneminde partiden uzaklaşan eski Spor Bakanı Suat Kılıç, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve eski Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'nın Hamamönü'nde çalışma ofisi tuttuğu, Gül'ün de bu ekiple irtibat halinde olduğu iddia edilmişti.