AKP’li Özdağ, Leyla Zana gafıyla AKP’li vekillere de ayıp etti!

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın, "Türk milleti" yerine "Türkiye Milleti" dediği için TBMM'deki yemini geçerli sayılmayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana için “Bu zaten affedersin ilkokul ve liseyi dışarıdan almış bir kadın” sözleri tartışılıyor. Özdağ'ın Zana'yı hedef alan sözleriyle, dışardan öğrenimle diploma alanlar ve ilkokul mezunlarının yanı sıra benzer durumdaki AKP milletvekillerine karşı da gaf yapmış oldu.



Özdağ, TBMM’deki yemin krizinin ardından Leyla Zana için, “Zaten Genel Kurul'a gelse ne olur, gelmese ne olur? Bu zaten affedersin ilkokul mezunu, ortaokul ve liseyi dışarıdan almış bir kadın. Şov yapma lüzumu hisseden bir tane ucuz polemik konusu oluşturmak istiyor, başka bir şey değil ki” ifadelerini kullanmıştı.



Özdağ’ın bu sözleri, yöneticisi olduğu AKP'deki bazı isimlere de uzanıyor. Şanlıurfa’da AKP’den üç dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Akyürek TBMM’ye girdiği ilk dönem ilkokul mezunuydu. Akyürek, milletvekili olduktan sonra açık öğretim kapsamında, dışardan lise diplomasın aldı. AKP listelerinden Şanlıurfa’dan seçilerek iki dönem milletvekilliği yapan ve 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyen Seydi Eyyüpoğlu da ilkokul mezunuydu.

