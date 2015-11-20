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Politika

AKP'li Özdağ'dan Leyla Zana'ya: Zaten affedersin ilkokul mezunu bir kadın

"Şov yapma lüzumu hisseden bir tane ucuz polemik konusu oluşturmak istiyor başka bir şey değil ki...

20 Kasım 2015 14:45

Meclis'teki yemin töreni sırasında metindeki 'Türk' ifadesini 'Türkiye' şeklinde okumasıyla bir anda gündeme oturan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan tartışma yaratacak sözler geldi. Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuşan Özdağ, “Bu zaten affedersin ilkokul mezunu, ortaokul ve liseyi dışarıdan almış bir kadın” ifadesini kullandı.

Dün yayımlanan yazısında, “Leyla Zana’nın yemin krizinden sonra Meclis kulislerinde tek bir AKP’liden eleştiriye şahit olmadık” diyen Ahmet Takan, bugünkü yazısında bu sözleri hatırlatarak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın kendisini arayarak ‘cevap hakkını kullandığını’ belirtti.

Takan’ın aktardığına göre Selçuk Özdağ, “Leyla Zana’nn vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini” söyleyerek şöyle devam etti:

“Yemin edeceğim derse girer genel kurula yeminini yapar. Ama yemin etmeyeceğim derse maaşını alır. Zaten genel kurula gelse ne olur gelmese ne olur. Bu zaten affedersin ilkokul mezunu, ortaokul ve liseyi dışarıdan almış bir kadın. Şov yapma lüzumu hisseden bir tane ucuz polemik konusu oluşturmak istiyor başka bir şey değil ki. Gündeme gelmek istiyor. PKK ciddi darbe alıyor şu an Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da, çok ciddi darbeler alıyor. Bu mücadeleyi de sürdüreceğiz."

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