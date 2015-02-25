HDP'liyi Kürkçü'yü yumruklayan AKP'li vekil: Özür dilemek milli iradeye hakaret!

AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, dün düzenlediği basın toplantısında, yumrukladığı HDP’li Ertuğrul Kürkçü’den özür dilediği iddialarını, “Milletin Meclisinde kaos yaratan ideoloji amigolarının herhangi birinden özür dilemek, milli iradeye hakarettir” diyerek yalanladı.

Saral, HDP Milletvekili Sebahat Tuncel ile yaşadığı olayla ilgili ise, "Daha önce de emniyet müdürünü tokatladığını herkes biliyor. Hanım da hanımlığını bilmeli. Görev edindim, gidip Sebahat hanımı uyarayım diye. Uyardım ama Elitaş’a tazyik uygulamaya devam ediyor. ‘Çek git’ diyorum ama gitmiyor. Ne yapayım, hafifçe itekledik" dedi.





'Emniyet müdürünü tokatlamıştı, hanım hanımlığını bilmeli'





“Son olayda koltuğumda oturuyordum. Sebahat Tuncel, Mustafa Elitaş’ı itiyor kürsüde. Daha önce de emniyet müdürünü tokatladığını herkes biliyor. Hanım da hanımlığını bilmeli. Görev edindim, gidip Sebahat hanımı uyarayım diye. Uyardım ama Elitaş’a tazyik uygulamaya devam ediyor. ‘Çek git’ diyorum ama gitmiyor. Ne yapayım, hafifçe itekledik. Hanımefendiye dokunmak da yanlış bir şey onu da kabul ediyorum, sonra ben sanki Sebahat Hanım’a bir şey yapıyormuşum gibi sayın Kürkçü geldi. Orada öyle bir arbede oldu. Gongu kaldırmışlar bizim arkadaşımıza atacaklar. Ne yapmalıydım? Benim de o sırada elime tokmak geçti. Tokmağı hasbelkader salladım. İyi ki yapmışım. Onu da öyle dramatize ediyorlar ki sanki ortalık kan gölüne dönmüş. Ben de düştüm çiçekliğe, baktım Musa bey de orada yatıyor. Musa bey sonra açıklama yaptı ‘bunu da Oktay Saral yaptı’ diye. Bütün her şeyi ben yapmışım.”