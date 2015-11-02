AKP'li Miroğlu: HDP 'Sultan'la bu kadar insafsızca uğraşmanın bedelini ödeyecek!

1 Kasım seçimlerinde oyların yüzde 49,4'ünü alarak 316 milletvekiliyle tekrar tek başına iktidar olan AKP'den yeniden Mardin milletvekili seçilen Orhan Miroğlu, "Ne diyordu haddini bilmez bir yeni-oryantalist: HDP; Sultan’ı iktidardan düşürecek. Hayır, HDP, ‘Sultanla’ bu kadar insafsızca uğraşmasının bedelini ödeyecek. Kürt halkının o ‘Sultan’a minnet borcu var, ama asla bir düşmanlığı yok" dedi.

Miroğlu, yazısında "PKK, HDP barajı aşsa da, aşmasa da, bu defa silahları gömecek ve Türkiye’yi/HDP’yi rahat bırakacak mı? Burası Türkiye, burası Suriye ve Irak değil, Kandildekiler bu gerçeği hiç değilse bu defa anlayabilecekler mi?" ifadelerine yer verdi.

Orhan Miroğlu'nun Star gazetesinin bugünkü (2 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Sandıklar kapandı. Parti binasında müthiş bir kalabalık var.. Açılan ilk sandıklardan gelen sonuçlar beklediğimiz gibi. Mardin’de, üç vekili alabiliriz. Midyat’ta sabah mahalleleri gezdik. Güvenlik önemli yüksek oranda sağlanmış görünüyordu. Ama sandık güvenliğinin akla geldiği en önemli yer Nusaybin’di. Nusaybin’de seçime üç gün kala AK Partili Medeni Konak sokak ortasında katledildi. Bu cinayet aslında bir mesajdı. HDP Haziran seçimlerinde Nusaybin’den rekor oy almıştı. Özerklik ilanları, hendekler, mayınlar, bombalar Nusaybin halkının başka ilçelere ve Batı’ya göç etmesine yol açtı. Gelen haberler, ilçeyi terk edenlerin oylarının kullanıldığı yönünde. Bu oyların toplamda, bir milletvekilini belirleyecek kadar önemli olduğunu söyleyelim.. Nusaybin ve başka yerlerdeki usulsüz oy kullanımını bu defa kabul etmeyecek, itiraz edeceğiz ki Haziran’da yığınla usulsüzlüğü sineye çekmiştik.

AK Parti, bölgede bir umut haline geldiğini, alacağı oy ve arttıracağı milletvekili sayısıyla gösterecek gibi görünüyor.

HDP/PKK, bütün bir bölgede yarattığı ve her defasında kan ve gözyaşı pahasına ürettiği korku ve sefalet rejiminin siyasi ve vicdani faturasını ödeyecek. Bu seçimin en önemli sonucu bence bu olacak.

Barajı aşacağım, PKK’yi dağdan indireceğim diyerek Haziran seçimlerinde, seçmenden istediğinden fazla oy alan HDP, bu oyları aldıktan sonra, yüzünü hendeklere, hayali özerklik ilanlarına döndü. PKK’nın başlattığı savaşı destekledi. HDP barış ve demokrasi için kendisine verilen oylara ihanet etti. Bu ihanetin siyasi bedelini ödemelidir. Açılan sandıklardan gelen ilk sonuçlar Kürt seçmenin bu bedeli HDP’ye ödeteceğini ve bölgenin korku duvarını aştığını gösteriyor.

İlk gelen sonuçları partili arkadaşlarla paylaşıyor bir yandan da yazımı gazeteye yetiştirmeye çalışıyorum. Mardin’den gelen bir sonuca hepimiz seviniyoruz. Nusaybin/Mardin arasında bulunan Ortaköy mahallesi.. Eskiden beldeydi. HDP Haziran seçimlerinde bu mahallede bine yakın oy almıştı. Sandıklar açıldı, Sonuç: AK Parti, 2763, HDP 360..

Türkiye’de HDP gibi bir partiyi, silahların gölgesinde tutmak artık mümkün değil. Bu seçimler, HDP iyi anlayabilir ve analiz edebilirse, onun için de bir milat olabilir. PKK’den özgürleşmenin miladı. PKK, Esad’la, yeryüzünde ne kadar Türkiye karşıtı unsur, güç, eleman varsa, kurduğu işbirliğine Kürt halkını mahkum edemeyeceğini görecek. Seçim sonuçları, bu bakımdan Kürt seçmen içinde bir kırılmaya yol açacak.

Maceralara, hesapsız kitapsız, sonu belirsiz siyasi tahayyüllere, yeni yüzyılda Türkiye’de yer olmayacak.

Bu seçimin galibi kuşkusuz AK Parti olacak. Belki tek başına belki de, bir koalisyon hükümetinin en güçlü ortağı olarak. (Yazı biterken gelen Türkiye ortalamaları AK Parti’nin tek başına iktidar olacağını gösteriyordu.)

Kasım seçimlerinde, önemli olan, Türkiye’nin ekseninin kaymamasıydı. Yeni Oryantalistleri sevindirecek sonucun asla çıkmamasıydı. Ne diyordu haddini bilmez bir yeni-oryantalist: HDP; Sultan’ı iktidardan düşürecek. Hayır, HDP, ‘Sultanla’ bu kadar insafsızca uğraşmasının bedelini ödeyecek..

Kürt halkının o ‘Sultan’a minnet borcu var, ama asla bir düşmanlığı yok.

Kürt halkı vefalı bir halktır, Batılıların Sultan dediği Sayın Erdoğan’a inanmaya ve güvenmeye devam edecek.

‘Savaşı Erdoğan çıkardı’ yalanına, Kürt halkını inandıramadılar. Bu savaş, yabancı güçlerle beraber, Türkiye’ye karşı başlattıkları bir savaş olarak tarihe geçecek.

Halk bu savaşın acısını hala ödüyor ama siyasi bedelini de HDP ödeyecek.

Barajın altında da kalsa ödeyecek, barajı aşsa da ödeyecek.

Yazı bitmek üzereyken alkışlara yol açan bir sonuç geliyor ve bu sonuç Midyat ilçede toplanan halkı çok sevindiriyor. İlçe başkanımız sevgili Melih Güneştan’la birbirimize sarılıyor ve kucaklaşıyoruz.

Midyat’taki artışımız % 60 civarında..

1 Kasım için söylenecek en önemli şey şudur:

Türkiye halkı, yerli Truvalarla, etki ajanlarıyla kendisine kurulan tuzakları ve oyunları bir kez daha bozdu.

Sormak lazım şimdi: Acaba bu tabloya bakarak, Yeni-Oryantalistler, Türkiye’ye karşı açtıkları haçlı seferlerine bir mola verecekler mi?

PKK, HDP barajı aşsa da, aşmasa da, bu defa silahları gömecek ve Türkiye’yi/HDP’yi rahat bırakacak mı?

Burası Türkiye, burası Suriye ve Irak değil, Kandildekiler bu gerçeği hiç değilse bu defa anlayabilecekler mi?