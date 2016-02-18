AKP'li Miroğlu: Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlarla samimi bir yüzleşme gerekiyor

TBMM İnsan Hakları “12 Eylül Askeri Darbesi'nden Sonra Oluşturulan Diyarbakır Beş No'lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 12 Eylül'den sonra Diyarbakır Cezaevine girmiş birisi olarak iki yıl içinde 40'a yakın arkadaşının orada öldüğünü söyleyen Miroğlu, “Burada işlenen faili meçhul cinayetler ve bugün gündemimizi işgal eden Kürt meselesinin neden şiddetle terör zeminine taşındığı anlamak için Diyarbakır Cezaevi ile ilgili gerçek ve samimi yüzleşmeyi gerektiriyor” dedi.

Gerçekleştirilecek ilk toplantının önemine vurgu yapan Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Diyarbakır Cezaevi'nin ülkenin önemli hafıza mekanı olduğunu söyledi.

Komisyonun ilk toplantısında konuşan Miroğlu, “İnceleme komisyonunda klasik olarak birtakım incelemeler yapıp noktayı koyma fikriyle hareket etmeyeceğiz. Çok ayrıntılı gerekçelere sahibiz. Durum tespiti yapmaktan öte, bunu kamuoyuna taşımak ve kurumlarıyla birlikte cezaeviyle ilgili önümüzdeki dönemde oluşabilecek hafıza ve yüzleşme mekanı olarak düzenlenmesi amaçlanıyor. Bunun için hakiki yüzleşmeye ihtiyacımız var. Ben Diyarbakır Cezaevi'nin hem mağduru hem de tanığıyım. 12 Eylül'den sonra Diyarbakır Cezaevine girmiş birisi olarak belirtmeliyim ki iki yıl içinde 40'a yakın arkadaşım orada öldü. Burada işlenen faili meçhul cinayetler ve bugün gündemimizi işgal eden Kürt meselesinin neden şiddetle terör zeminine taşındığı anlamak için Diyarbakır Cezaevi ile ilgili gerçek ve samimi yüzleşmeyi gerektiriyor” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, tanıklıklarını anlatanların çok zor bir şey yaptığını, kendilerinin de gerçekleri dinlediğini ifade etti. Sağlar, kendisinin 30 yıldır bu tarz olaylarla uğraşan bir kişi olduğunu belirterek, komisyonların müthiş yararı olduğunu, belki faillerin tam olarak bulunamadığını ama diğer taraftan da birçok konudan habersiz olan toplumun bu şekilde bilgilendirilebildiğine değindi. Temel'in her konuşmasında büyük kızının göz yaşlarını tutamadığına işaret eden Sağlar, "Biz siyasi kimliklerimizi bırakırsak tarihi bir görev yapabiliriz" dedi.