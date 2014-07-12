T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelere takipsizlik

2 bin kişinin Diyarbakır Cezaevi'nde 12 Eylül dönemindeki işkencelerden şikayetleri cevapsız kaldı

12 Temmuz 2014 13:18

12 Eylül darbesini gerçekleştiren dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya müebbet hapse çarptırılırken Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkencelere yönelik soruşturmalarda hayal kırıklığı yaşanıyor.

12 Eylül 2010 referandumundan sonra Diyarbakır Başsavcılığına 2 bin kişi, sorumlulardan hesap sorulması için şikayetçi oldu. Şikayetlere rağmen bugüne kadar bin 500 soruşturmada zamanaşınından ötürü takipsizlik kararı verildi. Böylece ‘insanlara dışkı yedirdiği, kanalizasyon suyu içirdiği’ iddia edilen sorumlular hakkında yargı yolu kapandı.

Zaman gazetesinden İsmail Avcı'nın haberine göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, buna rağmen zamanaşımından takipsizlik kararı verilmesine tepki gösterdi.

"Faili meçhuller ve işkence insanlığa karşı işlenen suçlardır ve bunlarda zamanaşımı geçerli olmaz" diyen Elçi, Ankara’da yapılan yargılamada karar çıkmasına rağmen aynı olayın Diyarbakır kısmının takipsizlikle sonuçlanmasına anlam veremediklerini dile getirdi. Diyarbakır Cezaevi gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ETİKETLER

diyarbakır cezaevişikayetmahkemedavatakipsizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24