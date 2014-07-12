Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencelere takipsizlik

12 Eylül darbesini gerçekleştiren dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya müebbet hapse çarptırılırken Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkencelere yönelik soruşturmalarda hayal kırıklığı yaşanıyor.

12 Eylül 2010 referandumundan sonra Diyarbakır Başsavcılığına 2 bin kişi, sorumlulardan hesap sorulması için şikayetçi oldu. Şikayetlere rağmen bugüne kadar bin 500 soruşturmada zamanaşınından ötürü takipsizlik kararı verildi. Böylece ‘insanlara dışkı yedirdiği, kanalizasyon suyu içirdiği’ iddia edilen sorumlular hakkında yargı yolu kapandı.

Zaman gazetesinden İsmail Avcı'nın haberine göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, buna rağmen zamanaşımından takipsizlik kararı verilmesine tepki gösterdi.

"Faili meçhuller ve işkence insanlığa karşı işlenen suçlardır ve bunlarda zamanaşımı geçerli olmaz" diyen Elçi, Ankara’da yapılan yargılamada karar çıkmasına rağmen aynı olayın Diyarbakır kısmının takipsizlikle sonuçlanmasına anlam veremediklerini dile getirdi. Diyarbakır Cezaevi gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğinin altını çizdi.