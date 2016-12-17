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AKP'li milletvekilinden sağduyu çağrısı: Hukuk devletinde bireysel intikam yoktur, HDP'ye yönelik saldırılar kabul edilemez

"Halkımız HDP binalarına saldıran provokatörleri emnyet güçlerine bildirmeli"

18 Aralık 2016 03:49

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinde HDP binalarına düzenlenen saldırıların ardından Twitter'dan sağduyu çağrısında bulundu. 

Yeneroğlu, "Provoke eden ve halkı suça davet eden ancak terör örgütünün amacına hizmet etmektedir. Suç işleyen ve suça teşvik eden karşısında hukuku bulur. Halkımız HDP binalarına saldıran provokatörleri emnyet güçlerine bildirmeli. Hukuk devletinde bireysel intikam yoktur. Huzurun temini hukuktur. Toplumun öfkesi anlaşılır, ancak HDP binalarına yönelik saldırılar kabul edilemez, bunlar ancak provokatörlere ve teröre hizmet eder" ifadelerini kullandı.

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