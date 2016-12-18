HDP il ve ilçe binalarına saldırı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinde HDP binalarına yönelik saldırılar düzenlendi. Patlamanın yaşlandığı Kayseri’de bir grup, sloganlar atarak girdikleri HDP binasına üç hilal bayrağı asıp, binayı ateşe verdi. İldeki yurtlarda da bazı Kürt öğrencilerin yurtları terk etmek zorunda kaldığı öne sürüldü. İstanbul Üsküdar, Bağcılar, Kartal ve Beylikdüzü’nde de saldırılar meydana geldi. Kocaeli Darıca, Çanakkale, Erzincan, Adana saldırı yaşanan diğer yerler oldu. HDP'den parti binalarına yönelik saldırılara ilişkin, "Yetkililerin telefonlarımıza çıkmamaları, saldırganların kimler tarafından himaye ve teşvik edildiklerini gösteriyor. Bu saldırıları önlemeye yönelik tedbir almayanlar bu provokasyonlara fırsat veriyorlar" açıklaması yapıldı.

Beylikdüzü’nde patlama

HDP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na giren bir grup eşyaları dağıtıp ateşe verdi. Şüpheliler kaçarken içeride meydana gelen patlamada biri polis 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay akşam saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Alışveriş merkezinin 3. katında çıkan yüzleri maskeli 4 kişi, burada bulunan HDP İlçe Başkanlığı’na girmek istedi. Olaya müdahale eden alışveriş merkezinin güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren grup, kapıyı kırıp içeri girdi, eşyaları dağıtıp ateşe verdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içerideki tüplerden kaynaklı olduğu belirtilen peşpeşe iki patlama meydana geldi. Patlamalarda Beylikdüzü Polis erkezi’nde görevli Başkomiser İ. Ş. ve 24 yaşındaki güvenlik görevlisi Atilla Noyan hafif şekilde yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürüldü. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar’da havai fişekli saldırı

Bağcılar'da HDP ilçe örgütü binasına bir grup tekbir eşliğinde havai fişeklerle saldırdı.

Bağcılar'da İstanbul Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüyen grup cadde üzerinde bulunan HDP ilçe örgütü binası önüne gelince binaya doğru onlarca havai fişek fırlattı.

Fırlatılan fişekler nedeniyle binada ve çevre binalarda yangın tehlikesi oluştu.

Kayseri'de HDP binasına üç hilalli bayrak asıldıi bina ateşe verildi

Kayseri’deki saldırının ardından bir grup Kayseri Valiliği önünde toplandı. ’Bozkurt’ işareti yapanların da bulunduğu grup, ’İdam isteriz’ sloganları attı ve daha sonra HDP binasına yürüdü.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan HDP binasına girmek isteyen gruba polis müdahale etti. Grup daha sonra binayı taşladı, “Kana kan, dişe diş, intikam” sloganları attı. Olay yerine gelen itfaiye aracının merdivenine zorla çıkan kişiler, parti tabelasını söküp indirdi. Binaya giren bazı kişiler ise televizyon, bilgisayar, koltuk, partiye ait broşürler ve flamaları aşağıya attı. Camları kıran grup daha sonra HDP binasında Türk Bayrağı açtı, bazı kişiler de üç hilalli MHP flaması salladı.

Darıca’da HDP binasına ateş açıldı



Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde HDP İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Saat 21.00 sıralarında, Darıca Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Mumcular Sokak’ta bulunan HDP Darıca İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Mermiler camlara isabet ederken, olay sırasında binada kimsenin olmadığı ifade edildi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, binada inceleme yapıp, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kartal’da saldırı

Kartal'da Özsöğüt Sokak'ta bulunan HDP ilçe örgütüne bir grup saldırdı. Binaya kapıyı kırarak giren saldırganlar, pencereleri kırdı, eşyalara zarar verdi.

Kayseri’de yurtlardaki öğrencilere saldırı

Kayseri’deki bombalı saldırının ardından bir grup kentteki yurtların önüne yığıldı, Kürt öğrencilere yönelik saldırılar olduğu bildirildi. Bazı Kürt öğrencilerin ise can güvenliği nedeniyle yurtları terk ettiği öğrenildi.

KYK'ye bağlı Kız Öğrenci Yurdu'nda da provokasyon girişimi yaşandı. Polisler HDP'li bir üniversite öğrencisini gözaltına almak üzere yurda geldi. Bu sırada dışarıda toplanan bir grup ırkçı sloganlar attı.

Üsküdar

İstanbul'da HDP Üsküdar İlçe binası önünde toplanan bir diğer grup da ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atmaya başladı. İlçe binasının kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken polisin bina önünde beklediği belirtildi.

Çanakkale

Çanakkale’de de akşam saatlerinde 4-5 kişilik bir grup HDP il binasına saldırdı. Parti binasının camlarına taş atmaya başlayan grubu gören HDP’liler ise saldırganları engellemeye çalıştı. Bu sırada olaya polis müdahale etti. Birkaç gündür polis ekiplerinin nöbet tuttuğu HDP il binası önünde meydana gelen olayda 2 HDP’linin gözaltına alındığı, sağlık kontrolünde geçirildikten sonra Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi. HDP il binasının ise camları ve tabelasının atılan taşlarla kırıldığı görüldü.

Erzincan

Akşam saatlerinde Erzincan merkezdeki Ordu Caddesi üzerinde bulunan HDP İl binasına saldırıda bulunuldu. Saldırıyı yapanlar belirlenmezken il binasında bulunan parti tabelası parçalanarak yerine Türk bayrağı asıldı.

Olayın ardından HDP Erzincan il eş başkanı ve partili yöneticiler emniyete giderek saldırganların bulunarak cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Bursa Yıldırım

Bursa Yıldırım'da da HDP binası ateşe verildi.

Adana

Adana’da da HDP Çukurova İlçe Başkanlığı’na saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı duyuran HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş “Saldıranlar, teşvik edenler, göz yumanlar kaosu derinleştirip, demokratik zemini dinamitliyor” dedi.

HDP: Tedbir almayanlar provokasyonlara fırsat veriyorlar

Saldırı haberlerine her geçen dakika yenilerinin eklenmesi üzerine HDP Genel Merkezi bir bilgi notu yayımladı. Notta şöyle denildi:

Bu gece partimize İstanbul Beykoz, Bayrampaşa, Eyüp, Beylikdüzü, Bağcılar, Üsküdar ve Kartal’da; Erzincan’da; Ankara Yenimahalle’de; Çanakkale’de, Kocaeli Darıca’da ve birçok yerde saldırılar oldu.

Yetkililerin telefonlarımıza çıkmamaları, saldırganların kimler tarafından himaye ve teşvik edildiklerini gösteriyor. Bu saldırıları önlemeye yönelik tedbir almayanlar bu provokasyonlara fırsat veriyorlar.

Bu saldırılara rağmen partisine sahip çıkan, direncini kırmayan halkımıza ve yöneticilerimize dayanışma ve destek mesajlarımızı gönderiyor, tedbirli davranmalarını önemle iletiyoruz.