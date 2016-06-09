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AKP’li Metiner: Cezaevlerinde örgütlere bakmaksızın görüşmeler yapıyoruz!

Kılıçdaroğlu, "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de, İslami kesimden mahkûmlara da gittik” sözleriyle tartışma yaratmıştı

09 Haziran 2016 00:00

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM insan Hakları Komisyonu Üyesi Mehmet Metiner, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de, İslami kesimden mahkûmlara da gittik" sözleriyle Ankara’daki bilbordlarda hedef gösterilen CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına TBMM’den destek verdi. Genel Kurul’da söz alan Metiner, “Gerçekten, cezaevlerini dolaşırken pek çok insanla, örgütüne bakmaksızın, görüşmeler yapıyoruz, özellikle de hasta tutuklu ve hükümlülerle her bir partiye mensup milletvekilleri olarak görüşmeler yapıyoruz” dedi. Metiner, Bu konunun polemik konusu yapılmasını ‘ gayriinsani, gayriahlaki’ diye  nitelendirdi.

Mehmet Metiner’in genel kurul konuşması şöyle:

MEHMET METİNER (İstanbul) - Gerçekten, cezaevlerini dolaşırken pek çok insanla, örgütüne bakmaksızın, görüşmeler yapıyoruz, özellikle de hasta tutuklu ve hükümlülerle her bir partiye mensup milletvekilleri olarak görüşmeler yapıyoruz; bunun polemik konusu yapılması gayriinsanidir, gayriahlakidir. Partimiz adına bu gayriahlakiliğe, bu gayriciddiyete dair bir yorum yapanı da görmedim ben ama, herhangi bir televizyonun bu yorumu yapmasını, partimizi bağlayan ve partimizi ilzam eden bir davranış biçimine dönüştürmeyi de ahlaki bulmuyorum.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Cezaevi Komisyonu Başkanı olarak şunu içtenlikle belirtmek istiyorum: İçerde yatan kim olursa olsun, hangi örgüte mensup olursa olsun, hastaysa gerekli duyarlılığı gösteririz ve sorunun çözümü için de gerekli her türlü katkıyı sağlarız, başka türlü siyasi mülahazaları da gayriinsani ve gayriahlaki bulduğumu belirtmek isterim.

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Mehmet MetinerAKPcezaeviörgütKemal Kılıçdaroğlu

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