AKP’li Metiner: Ben de dışarıda Esra Munganların elini sıkmıyorum...

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyon Başkanı Mehmet Metiner, kendisine Esra Mungan için söylediği “psikolojik tedaviye ihtiyacı var” sözlerine tepki gösteren CHP milletvekili Mehmet Bekâroğlu’na ve Prof. Gençay Gürsoy’a cevap verdi. Metiner, Bekaroğlu için de “Ey Bekaroğlu sen insansan, insanlık bahsinde konuşacaksan önce genel başkanına bakacaksın, ona insanlık dersi vereceksin” dedi. Metiner, Mungan’ın psikolojik desteği ihtiyacı olduğu iddiasını geri çekmezken "Dışarıda da bir sürü Esra Munganların elini sıkmıyorum. Onlar da beni gördüğünde elimi sıkmıyor. Olabilir" dedi.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu: AKP'li Metiner'in Esra Mungan'a yönelik sözleri insanlıkla bağdaşmaz

Prof. Gençay Gürsoy'dan AKP'li Metiner'e: Esra Mungan Gürsoy, kimin elini sıkmaya değer olduğunu iyi bilir

Metiner’in tutuklu akademisyen Esra Mungan için “Elimi sıkmadı, psikolojik tedaviye ihtiyacı var” sözleri için hem Bekaroğlu’ndan, hem de eşi, eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Gürsoy’dan tepki gelmişti. Aynı zamanda psikiyatr olan Prof. Bekaroğlu, Metiner için “Esra Mungan için söylemiş olduğu 'psikolojik tedaviye ihtiyacı var' sözü kabul edilemez, hakaret niteliğinde, milletvekilliği ve insanlıkla bağdaşmaz bir sözdür” demişti. Gürsoy da Metiner’e tepki göstererek “Bu ülkede bağımsız ve tarafsız yargının işler hale geleceği günlerde Mehmet Metiner elbet bunun hesabını verecektir” demişti.

AKP’li Mehmet Metiner, alt komisyon başkanı olarak Bakırköy Cezaevi incelemesinde akademisyen Esra Mungan’la ilgili yaptığı değerlendirmelerine siyaset kanadından ve Prof. Gençay Gürsoy’dan gelen ağır eleştirilere yanıt verdi. Esra Mungan’a hakaret etmediğini savunan Metiner, “Cumhurbaşkanımızın psikiyatrik tedaviye alınması gerektiğini söyleyenler bunun bir hakaret olmadığını söyleyenler benim Esra Mungan’ın bu davranışına yüklediğim bir anlam üzerinden insanlıkla bağdaşmıyor, hakaret fiilini işliyor gibi linç kampanyası başlatmasını anlamlandıramıyorum” dedi. “Esra Mungan bir psikoloji hocasıymış. Bir psikoloğun psikoloğa ihtiyacı olmaz mı” diye soran Metiner, cezaevinde karşılaştığı bir tabloya aktardığın iddia etti.

Mehmet Metiner’in T24’e verdiği cevap şöyle.

“İnsan düşman eli bile olsa uzatılan eli tutar”

"Kimse bahane aramasın ben rastlaştığım bir olayı sadece resmettim. Bir resimden bu kadar rahatsızlık duyulur mu? Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyon Başkanı olarak orayı ziyarete gitmiştim. Milli iradeyi temsil makamında insanlarız. Elimi sıkıp sıkmaması beni hiç rahatsız etmez. Bundan dolayı duyduğum rahatsızlığı dile getirmedim. Bir bilim insanına yakışmayacak bir davranışla karşılaştığımı söyledim. İnsan düşman eli bile olsa uzatılan eli tutar. Sonuçta ben oraya Mehmet Metiner olarak gitmedim. TBMM’yi temsilen gitmişim. Ben elimi sıkmadığı için kendisinden duyduğum rahatsızlığı dile getirmedim. Çok da umurumda değil. Esra Mungan’ı gerçekten tanımam etmem bilmem. Tabii ki kim olduğunu sorduğumda bu Esra Mungan dediler. Ben de bir bilim kadına yakışmayan bir tavrı dile getirdim. Hakaret bunun neresinde?"



“Linç kampanyası başlatılmasını anlamlandıramıyorum”



"İnsanın cezaevinde psikolojisi bozulabilir. Dışarıda da bozulabilir. Ben jest ve mimiklerine bakarak bir bilim insanına yakışmayacak, hatta insanlıkla bağdaşmayacak bu tavrı gördüğümde psikolojik bir tedaviye ihtiyacı olabileceğini söyledim. Sabah akşam Cumhurbaşkanımızın psikiyatrik tedaviye alınması gerektiğini söyleyenler bunun bir hakaret olmadığını söyleyenler benim Esra Mungan’ın bu davranışına yüklediğim bir anlam üzerinden insanlıkla bağdaşmıyor, hakaret fiilini işliyor gibi linç kampanyası başlatmasını anlamlandıramıyorum ben."



“Esra Munganlara hakaret edilen yerlerde de hak ettiği cevabı veririm”

"Esra Mungan’ın dokunulmazlığı ne? Sabah akşam Cumhurbaşkanımıza hakaretler küfürler yağdırıyorlar. Ama Esna Mungan’a ne söylemişim ben? Sadece karşılaştığım bir olayı resmetmişim ben. Eğer bu resimden rahatsızlık duyuyorlarsa bu kendilerinin sorunu. Ben Esra Mungan’a hakaret etmiş değilim. Esra Munganlara hakaret edilen yerlerde de hak ettiği cevabı veririm. Ama ismini önünde Prof. titri olan birisinin sizin sitenizde ‘Esra Hanım hangi eli tutabileceğine kendisi karar verir ‘ diyor. Benim elimi tutmadığı için ben rahatsızlık duymam. Kendisini bundan dolayı eleştirmiş değilim. Ama orada gördüğüm tablo beni görür görmez cin çarpmışa dönmesi ve bir akademisyen tavrıyla bağdaşmayan bir refleks ortaya koyması karşısındaki duygularımı dile getirdim. Esra Mungan bir psikoloji hocacıymış. Bir psikoloğun psikoloğa ihtiyacı olmaz mı?

"Psikolojik tedaviye ihtilacı var demek hakaret ise sabah akşam kendileri herkese hepimize hakaret ediyorlar. Diktatör diyerek hakaret ediyorlar, Erdoğan’ı psikiyatristler mutlaka görmeli, hatta daha ağır şeyler söylüyorlar, şimdi ayıptır yani. Şimdi benim sözlerim mi insanlıkta bağdaşmıyor, Esra Mungan’ın tavrı mı?

"Benim elimi sıkmayabilir benim elimi niye sıkmadın diye ayıplamam. Dışarıda da bir sürü Esra Munganların elini sıkmıyorum. Onlar da beni gördüğünde elimi sıkmıyor. Olabilir. Ama ben Mehmet Metiner olarak şunu söylüyorum, benim düşmanım elini uzatsa ben o eli sıkarım. Evime gelirse ben ona kapıyı göstermem. Bu ahlakla, geleneksel kültürle büyümüşüz."

“İçeride yatan teröristlerle de görüşüyorum”

"Ben bir hoşgörüsüzlüğe, kabalığa dikkat çektim. Efendim, ‘değerli olan el tutulur’ diye cevap veriyorlar. Ayıp değil mi? Bu kadar kibir, bu kadar elitizm yakışıyor mu? Kimin elinin değerli olup olmadığına kim karar verecek? Bana göre Esra Mungan hangi suçtan içeride yatıyorsa yatsın eli değerlidir. İçeride yatan teröristlerle de, onlarla da görüşüyorum. Her birine el uzatıyorum. Her birisinin uzattığı eli tutuyorum, zaman zaman kendileriyle kucaklaşıyorum. Çünkü orada ben artık TBMM’yi temsilen bulanan bir insanım. İdeolojik siyasi ön yargılarını kapı dışında bırakarak oraya gidiyorum."

"Gün gelir hesap sorulur..."

"Esra Mungan’ın bir dokunulmazlığı mı var? Hiçbir biçimde eleştirmeyeceksiniz. Ben bu eleştirileri, bu suçlamaları getirenleri kınıyorum. Hele birisi var ki; ismini vermeyeceğim, Prof. titri taşıyan birisi ‘ ‘Gün gelir Mehmet Metiner’den hesap sorulur’ diyor. Sen kimsin ya! Günün birindi iktidara geldiğinizde hepimizi darağacına çekerseniz. Sizin solculuk anlayışınız bu, sizin insanlık anlayışınız bu.

"Bir de CHP’li Mehmet Bekaroğlu hangi yüzle bana cevap veriyor. İnsan bir aynaya bakar ya. Aynaya bakmadıkları belli bir genel başkanın suratına baksın. Lağım gibi akan sözlere baksın Bekaroğlu. Benim davranışımın insanlıkla bağdaşmadığını söylüyor."

“Ey Bekaroğlu, sen insansan!”

"Ey Bekaroğlu sen insansan, insanlık bahsinde konuşacaksan önce genel başkanına bakacaksın ona insanlık dersi vereceksin. Ağzından lağım akan, kir akan, hakaret akan küfür akan altına yatmak, önüne yatmak sözcükleri akan bir genel başkanın partisinde siyaset yapmayı içine sindiriyorsan sen Mehmet Metiner’e insanlık dersi veremezsin.

"Üstelik Bekaroğlu’nun nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliriz. Aynı mahallenin insanlarıyız. Nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliriz. İnsanlık dersinde konuşmaması gereken birisi olduğunu da çok iyi biliriz. Mademki davranışımın insanlıkla bağdaşmadığını iddia ediyor; ben soruyorum kendisine; adını anmaya değer bulmadığımız yok hükmünde varsaydığımız kendi genel başkanının ahlakla, edeple, izanla bağdaşmayan o lağım gibi akan ağzı karşısında acaba, çıkıp bir kelime söyleyebilir mi? Bekaroğlu bundan sonra benimle ilgili konuşurken bin düşünsün. Terbiyeli olsun, edepli olsun."