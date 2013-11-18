AKP'li Galip Ensarioğlu: Genel af yok

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz" sözlerini değerlendiren AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Dağdakiler nasıl inecek. Siyaset yapmanın önünü açacaksınız ki siyasetten başka yol tanımasın. Başbakan'ın ifadesi siyasetin önünü açma anlamındadır, genel af değil" diye konuştu.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mesud Barzani'yle görüşmeyi de kapsayan iki günlük Diyarbakır gezisinde verdiği mesajları değerlendirdi. NTV'ye konuşan Ensarioğlu, "Başbakan'ın sözleri genel af sinyali olarak algılandı. Ayrıca hasta tutuklular ve KCK tutukluları konusunda bir çalışma var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hasta tutuklularla ilgili bu yılın başında yasa çıkardık. Ama yasa çıktığı halde bürokrasi işlemiyor. Hasta tutukluların heyet raporlarının hazırlanması, adli tıpa gönderilmesi zaman alıyor ve bazı hastaların ölümünden sonra bu raporlar temin edilebiliyor. Bu bürokrasiyi ortadan kaldırmak için çalışmak gerekir. Bu işlemleri hızlandırmak için bir mekanizma kurulması lazım. Genel affın mevcut anayasaya göre çıkarılması mümkün değil. Ayrıca Ecevit döneminde yaşadığımız gerçekler var. Başkasına zarar veren insanları toplumun içine salmaya hakkımız yok. Ancak devlete karşı işlenen suçlarda eğer çözüm süreci olacaksa Kürt sorununu sebep ve sonuçlarıyla çözeceksiniz. Bu ülkede bir daha ölüm olmayacaksa ve PKK ’nın siyasal dönüşümü olacaksa PKK’lıların da sosyal, siyasal hayata entegrasyonun bir formülü bulunmalı. Dağdakiler nasıl inecek. Siyaset yapmanın önünün açacaksınız ki bir sıkıntıları varsa bir talebi varsa siyasetten başka yol tanımasın. Siyaset de bu ülkede hayırlı bir iştir. Siyasetin önünü açma anlamında bir ifadedir Başbakan’ın ifadesi. Genel af falan değil. Ama bu ifadenin karşılığı da olmalı. Başbakan ve hükümet niyetini ortaya koydu, çözümde kararlı. Şimdi karşı bir hamlenin de olması lazım. Aynı güvenin karşı taraftan da güçlü bir şekilde verilmesi lazım."