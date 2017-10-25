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Politika

AKP'den Akşener'in partisine ilk yorum: Çer çöple başarılı olunsaydı...

"Siyasetle uğraştığımız için parti programını okumak zorunda kaldık; konuşmasını dinlemeye gerek yok, zaman kaybı"

25 Ekim 2017 22:18

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Meral Akşener'in başkanlığında kurulan İyi Parti'yle ilgili olarak, "Şuradan buradan kopmuş, hiçbir partide kendine gelecek bulamayacağı anlaşılan çer çöplerle siyaset yapılarak başarılı olunmuş olsaydı bundan önce pek çok parti başarılı olurdu” dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metiner, Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti için şu ifadeleri kullandı:

"Zaman kaybı"

"Hiç yorum yapmak istemiyorum. Türkiye toplumu buna karar verecektir. Şuradan buradan kopmuş, hiçbir partide kendine gelecek bulamayacağı anlaşılan çer çöplerle siyaset yapılarak başarılı olunmuş olsaydı bundan önce pek çok parti başarılı olurdu. Parti programını okudum, konuşmasını dinlemeye gerek yok, zaman kaybı olur, siyasetle uğraştığımız için parti programını okumak zorunda kaldık.”

"Hesaplaşmasını 2019'da sandıkta yapacağız"

Metiner, "Kimseyi kastederek 'çer çöp' ifadesini kullanmıyorum. Pesilvanya odaklı siyasetler, Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmeye çalışan siyasetler milletimiz nezdinde asla kabul görmeyecektir. Türkiye'de siyasetin iki ekseni var; biri milli ve yerli, milletin yönetimini esas alan unsurlar, diğeri de eski Türkiye özlemcileri, eski Türkiye artıkları, gayri milli unsurlar. Amerika'ya 'cici' diyen, terör örgütleriyle kol kola giren, gayri milli mandacı, mankurt zihniyetler bir araya gelecek ve bunun hesaplaşmasını 2019'da sandıkta yapacağız" diye konuştu.

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