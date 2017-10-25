Meral Akşener: Ey 28 Şubat'ın gafilleri, o gün milletin hakkı için karşınızda duran bu kadını hatırladınız mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kişinin "postmodern darbe" olarak nitelediği 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Meral Akşener, "İYİ Parti"nin kuruluş toplantısında yaptığı konuşmada "28 Şubat'ın anlı şanlı kadrolarına seslenmek istiyorum, mutlu musunuz? Eğer siz insanımızın yaşamlarına şekil vermeye, yön vermeye kalkmasaydınız, görevimizin onların haklarını korumak olduğunu söyleseydiniz şimdi bu durumda olmazdık" dedi. Akşener, sözlerinin devamında "Ey 28 Şubat'ın gafilleri, o gün milletin hakkı için karşınızda duran bu kadını hatırladınız mı?" ifadesini kullandı.

28 Şubat döneminde Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Çetin Saner, Meral Akşener'e yönelik olarak "Türkiye Cumhuriyeti devletinin İçişleri Bakanı ileri geri konuşmasın; geldiğimizde bakanlık önüne koyduğumuz bir yağlı kazığa kendisini oturturuz" tehdidinde bulunmuştu. Yıllar sonra kamuoyuna "28 Şubat davası" olarak yansıyan ana davada "tanık" sıfatıyla ifade veren Akşener, Saner'den şikâyetçi olmadığını belirtmişti. Akşener, şunları söylemişti:

"O dönem kabinede dört kadın bakan vardı; Sayın Tansu Çiller, Işılay Saygın, Ayfer Yılmaz ve Meral Akşener. Eğer bu sadece Meral Akşener'e geldiyse kadın olduğundan değil, İçişleri Bakanlığı görevindendir. O nedenle ben o edep dışı terbiyesizliği, haksızlığı, Başkomutan'a kadar götürdüm. O gün gereğini yaptığım için bugün herhangi bir şikâyetim yok"

Ankara'da bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde konuşan Akşener'in açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"28 Şubat'ın anlı şanlı kadrolarına seslenmek istiyorum, mutlu musunuz? Huzurlu musunuz? Eğer siz insanımızın yaşamlarına şekil vermeye, yön vermeye kalkmasaydınız, görevimizin onların haklarını korumak olduğunu söyleseydiniz şimdi 80 milyon bu durumda olmazdık. Sizin gardiyan kesildiğiniz insanımız, kendilerine özgürlük vaat edenlerle yola çıktılar" diyen Akşener, "Şimdi de bunlar sizin rolünüzdeler. Ne hak biliyorlar, ne hukuk. Hatırladınız mı milletin hakkı için, devletin hakkı için karşınızda durduğumda parmak salladığınız, korkutmaya çalıştığınız, itibarını zedelemeye çalıştınız kadın, hatırladınız mı? Siz neredesiniz bilmiyorum. Biz yine milletimizle yürüyoruz. 28 Şubat'ın kudretlileri bekleyin, yoldaşlarınız olacak. Bugünküler de tarihin çöplüğüne, sizin yanınıza gelecekler" diye konuştu.

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