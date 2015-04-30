'AKP'de üç dönemliklerin umudu erken seçim seçeneği'

7 Haziran’dan sonra koalisyon hükümetini zorunlu kılacak bir tablonun ortaya çıkma olasılığı güçlü biçimde tartışılırken, AKP’de bir koalisyon hükümeti kurulamaması durumunda yeniden seçime gidileceği senaryosu da dillendiriliyor. Bu olasılık, AKP’de 3 dönem kuralı nedeniyle aday olamayan milletvekillerini yeniden umutlandırdı. Bazı 3 dönemlik milletvekilleri, “Hükümet kurulamaz ve seçime gidilirse bizim de yeniden aday olma hakkımız doğar” görüşünü dile getiriyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP’nin tek başına iktidarı getirecek 276’nın üzerinde milletvekilini kazanamaması durumunda CHP, MHP ve HDP’nin içinde olduğu bir koalisyon hükümetinin kurulmasının mümkün olmadığını dile getiren bazı AKP’liler, “MHP, böyle bir koalisyonun içinde yer almaz. AKP de koalisyon hükümetlerine karşı olduğu için bu 3 partiden biriyle hükümet kurmaz” görüşünü dile getiriyor.

Hükümetin kurulamaması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi yeniden seçime götürme yetkisinin olduğuna dikkat çekiliyor. Bazı 3 dönemlik milletvekilleri “Bizler 3 dönem kuralına takıldığımız için 25. dönem milletvekilliği için aday olamadık. Yeniden seçime gidilirse bizim için 3 dönem yasağı kalkmış olur ve 26. dönem milletvekilliği için yeniden aday olabiliriz” görüşünü ifade ediyor.