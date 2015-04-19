Erdoğan: Muhalefet koalisyona çok hevesli, koalisyon kâbustur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Koalisyon demek kriz demektir işsizlik demektir iflas demektir. Koalisyon demek IMF kapılarında para dilenmek demektir. Koalisyon demek eski Türkiye demektir. Koalisyon denen çürük ipe sarılmak onları kurtarmaz. Koalisyon kabustur. Biz yeni Türkiye'ye bakıyoruz. Muhalefet koalisyona ne kadar hevesliyse milletimiz de bu ihtimalde bu kadar endişelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Levent Hisarüstü metro hattının açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Avrasya tüneli önümüzdeki yıl açılacak. İnşallah Yakın zamanda 3 katlı tünelin temelleri atılacak. Şuanda Yavuz Sultan Selim köprüsü hızla devam ediyor. Ancak bundan bile rahatsız olanlar oldu. Muhalefet bu projelerden rahatsız oldu. Çünkü bunlar bu ülkede yapmaya değil yıkmaya geldi. Hizmet bir aşk meselesi, bir ufuk meselesidir.

Bugüne kadar yapılan raylı sistemleri İstanbul ulaşımına büyük bir nefes aldırdı. İstanbul güçlendikçe Türkiye hedeflerine çok daha hızla ilerleyecektir. Her zaman ifade ettiğim gibi İstanbul Türkiyedir. İstanbul Avrupa'dır Asya'dır. Böyle bir şehre hizmet etmek sadece bilgi ve projeyle olmaz, tüm kalbinizi ona adamanız gerekir.

'Yeni bir sisteme ihtiyaç var'

İstanbul bizim için zamanı ve mekanı aşan bir sevgilidir. İstanbul'a bu gözle bakmayan şehri kirletir ve çürütür. Bu can bu tende olduğu sürece benim İstanbul aşkım bitmez.

Attığımız yer adımda İstanbul'u 2023 hedeflerine ulaştırma çabasında en büyük desteği buradan gözüyoruz. 2023 yılı hedeflerine doğru yürüyen Türkiye yeni bir yol ayrımına gelmiş durumda. 12 yılda 3 kat büyüyen Türkiye gerçek bir başarı hikayesi olarak tarihteki yerini aldı. Ancak artık yeni bir yönetim sistemine ihtiyacı var.

'Koalisyonlarla 40 yıl çaldılar'

Bu ülke tam 40 yılını koalisyonlarla geçirdi. Bu ülkenin 70 yılının 40 yılını çalanlar bu böyle sürsün istiyorlar. Biz koalisyon dönemlerinin hep Türkiye'ye kaybettirdiğini söylüyoruz. Onlar çıkmışlar biz koalisyon yapmaya hazırız diyorlar. Yeni Türkiye'ye inşa edebilmek için yeni anayasa ve başkanlık sistemine ihtiyacımız var. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu koalisyon değil başkanlık sistemine ihtiyacı var.

'Koalisyon IMF'ye dilenmek demektir'

Koalisyon demek kriz demektir işsizlik demektir iflas demektir. Koalisyon demek IMF kapılarında para dilenmek demektir. Koalisyon demek eski Türkiye demektir. Koalisyon denen çürük ipe sarılmak onları kurtarmaz. Koalisyon kabustur. Biz yeni Türkiye'ye bakıyoruz. Muhalefet koalisyona ne kadar hevesliyse milletimiz de bu ihtimalde bu kadar endişelidir.

'Kırk kişinin ölmesine neden olanlar...'

Benim Kürt vatandaşlarımı sokağa dökerek kırk kişinin ölmesine neden olanlar hangi yüzle demokrasi diyorlar. Hangi yüzle özgürlük diyorlar?

'Fransa'da terör bağlantılı siteler kapatıldı'

Fransa'da geçen hafta terörle bağlantılı internet siteleri kapatıldı, kimse sesini çıkarmadı. Biz yapınca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, bu milletin güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız.