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Davutoğlu: Kılıçdaroğlu iktidara gelemeyeceğini bildiği için bol keseden atıyor

Biz sosyal yardım yaparken, 'kömür ve makarnayla milleti kandırıyorlar' diyorlardı'

19 Nisan 2015 20:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin seçim bildirgesindeki vaatlerini eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "7 Haziran'da iktidara gelemeyeceğini bildiği için bol keseden atıyor. Bana 4 yıl verin diyor. 4 yılda bizim biriktirdiklerimizi SSK'ya yaptığı gibi harcayıp gidecek. Niye iktidara gelemez diyorum biliyor musunuz bu kendi sözü. En büyük hedefim yüzde 35 diyor. Bununla iktidara gelinir mi? Hayır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Levent-Rumeli Hisarüstü Metro Hattı açılış töreninde konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Aradan 1 yüzyıl geçti o 20. yüzyıl dı bu 21. yüzyıl. Çamur deryasından gidilip gelinen yollar 90'lı yıllara kadar böyle devam etti. 1994 yılında İstanbul'un kaderi değişmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olması ile İstanbul nefes almaya başladı. İstanbul'un bağrından nice Fatih'ler, nice Erdoğan'lar nice hizmetkarlar çıkar Allah'ın izniyle. İstanbul'a ilk tünel 1876'da yapıldı. Sonrasında 125 yıl beklendi ve Ak Parti iktidarları döneminde şuanda İstanbul'a 142 km raylı sistem yapıldı. İnşallah 2019'a kadar bu 436 km'ye kadar çıkacak. Bu bizim İstanbul'a taahhüdümüzdür.

7 Haziran'da iktidara gelemeyeceğini bildiği için bol keseden atıyor. Bana 4 yıl verin diyor. 4 yılda bizim biriktirdiklerimizi SSK'ya yaptığı gibi harcayıp gidecek. Niye iktidara gelemez diyorum biliyor musunuz bu kendi sözü. En büyük hedefim yüzde 35 diyor. Bununla iktidara gelinir mi? Hayır.

 

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