Kılıçdaroğlu: MHP ve HDP ile koalisyon yapabiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri sonrası olası koalisyona ilişkin olarak, “Belirli ilkeler ve değerler temelinde uzlaştığımız bir partiyle koalisyon kurabiliriz. Koalisyon kuracağımız partinin bağımsız olması gereken tüm kurumların bağımsızlığına, yargının mutlak bağımsızlığına ve medya özgürlüğüne inanması şartıyla. Kılıçdaroğlu, "MHP de HDP de koyduğumuz kriterler bağlamında koalisyon alternatifimiz olabilir” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle, Letonya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Büyükelçilerinin, “Seçimlerden koalisyon ihtimali çıkabilir? Koalisyona hazır mısınız?” sorusuna “Belirli ilkeler ve değerler temelinde uzlaştığımız bir partiyle koalisyon kurabiliriz. Koalisyon kuracağımız partinin bağımsız olması gereken tüm kurumların bağımsızlığına, yargının mutlak bağımsızlığına ve medya özgürlüğüne inanması şartıyla...” yanıtını verdi.

AB süreci bizimle hareketlenecek

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle, dönem başkanı Letonya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na yemekte Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve Eskişehir milletvekili adayı gazeteci Utku Çakırözer eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saat süren yemekte Kılıçdaroğlu partisinin iktidar olma hedefiyle ilgili projelerini aktardı. “Hedeflerinin CHP’nin tek başına iktidar olması” üzerine kurulu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “AB süreci bizim dönemimizde yeniden hareketlenecek. Biz Türkiye’nin AB ile ilişkilerini yenilemesi gerektiğine inanıyoruz. AB değerleriyle paralel politikalar yürüteceğiz” dedi.

HDP parlamentoda olmalı

AB Büyükelçilerinin “HDP’nin barajı geçme ihtimalini” ile ilgili sorusuna Kılıçdaroğlu, “HDP’nin TBMM’de yer almasını isteriz, almalı da. Parlamenter demokrasiye inandığını vurgulayan bir parti hakkında aksini de düşünemeyiz. Ki MHP de HDP de koyduğumuz kriterler bağlamında koalisyon alternatifimiz olabilir” karşılığını verdi.

‘Soykırım tanımına karşıyız’

Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu’nun önceki gün aldığı “Soykırım” kararıyla ilgili olarak ise “Tarafların tarihleriyle yüzleşmeleri, tarih disiplini içinde meselenin konuşulması gerektiğini savunuyoruz. Biz buna hazırız, CHP olarak da yaklaşımımız budur. Ancak ‘Soykırım’ tanımını karşılıklı acıların yaşanmış olması açısından doğru bulmuyoruz” değerlendirmesi yaptı.

‘Ne diyecekler bakalım’

Kılıçdaroğlu, TBMM’de görüştüğü Avrupa Konseyi bünyesinde kurulan Yolsuzluğa Karşı Devletler Topluluğu- GRECO komisyonu üyelerine de 2003 yılında kurulan ve üyesi olduğu Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu’nun raporunu verdi. Edinilen bilgilere göre buluşmada 17- 25 Aralık Operasyonları da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun toplantının sonunda heyete “Sonraki görüşmeniz kiminle?” sorusunu yöneltti, “AKP temsilcileriyle” yanıtına “Ne diyecekler bakalım” karşılığını vermesi gülüşmelere neden oldu.