AKP'de Mehmet Ali Şahin istisnası: Ankara’da çok ciddi arama yapılması, tedbirlerin alınması icap ederdi...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Ankara’da meydana gelen ve en az 95 kişinin hayatının kaybettiği patlamalarla ilgili olarak, "Ankara’da bir yürüyüş yapılırken çevrede de çok ciddi aramaların yapılması, bu tür eylemlerin meydana gelmemesiyle ilgili tedbirlerin alınması icap ederdi. Bu tedbirler alınmış mı alınmamış mı?” dedi.

DHA’nın haberine göre; Mehmet Ali Şahin, Karabük’ün Yenice İlçesi’nde partisinin ilçe başkanlığı ziyaretinde gazetecilerin Ankara’da yaşanan patlamayla ilgili sorularını yanıtladı. Şahin, bu tür eylemler olmadan önce istihbaratını yaparak önlemek, emniyetin ve güvenlik güçlerinin en başta gelen görevi olduğunu söyledi. Mehmet Ali Şahin eylemi kimlerin hangi amaçla yaptığını ve bu eylemin meydana gelmemesiyle ilgili güvenlik güçlerinin üzerlerine düşen görevi yapıp yapmadığını sorarak, “İki hususun çok ciddi araştırılması gerekir" dedi.

Ankara’da meydana gelen terör olayının herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Şahin, insanlığın en büyük düşmanlarından birisinin terör olduğunu söyledi. Türkiye’nin uzun süredir terörle mücadele ettiğini ve bir tek Terör örgütü olmadığını belirten Şahin, "Bu terör örgütleri, ülkede kaos ve kargaşa çıkartıyor. Kamu düzenini bozmaya çalışarak vatandaşların geleceğe güvenle bakmasına engel olmaya çalışıyorlar. Seçimlerden önce bazı terör örgütleri, belki de vatandaşların siyasi kanaatlerine etki yapmak amacıyla bu tür eylemleri çokça düzenliyorlar" dedi.

"Bazen gözden kaçıyor"

Terörle mücadelenin kolay olmadığını, çünkü terörün ne zaman, nerede, ne yapacağının daha önceden kestirilemediğini belirten Şahin, şöyle dedi:

"Bunun için güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız elinden geldiği kadar tabii ki dikkatli olmaya çalışıyor. Bazen gözden kaçan, dikkatten kaçan bir terör eylemi de oluyor. Bütün bunlar bizim devlet olarak, güvenlik güçlerimizin daha dikkatli olmaları sonucunu doğurur. Bu tür eylemler olmadan önce istihbaratını yaparak önlemek, emniyetimizin, güvenlik güçlerimizin en başta gelen görevidir. Ankara’da meydana gelen eylem de değerlendirilecek. Bir yürüyüş yapılırken çevrede de çok ciddi aramaların yapılması, bu tür eylemlerin meydana gelmemesiyle ilgili tedbirlerin alınması icap ederdi. Bu tedbirler alınmış mı alınmamış mı? Olayın bir de bu yönünün araştırılması gerekir. Bir, bu eylemi kimler hangi amaçla yapmıştır, iki bu eylemin meydana gelmemesiyle ilgili güvenlik güçlerimiz üzerlerine düşen görevi yapmış mıdır? İki hususun çok ciddi araştırılması gerekir."

Bundan sonra bu tür eylemlerin meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirlerin hükümet ve güvenlik güçleri nezdinde detaylarıyla ele alınacağını belirten Şahin, "Biz 1 Kasım seçimlerini huzur ve barış içinde geçirmek istiyoruz. Ama terör örgütü buna engel olmaya çalışıyor. Ancak biz vatandaşımızın sağduyusuna inanıyoruz. 1 Kasım seçimlerini daha önceki seçimler gibi her türlü şaibeden uzak inşallah geçireceğiz, geçirmek zorundayız" diye konuştu.

Davutoğlu: Ön inceleme yapılıyor

Yaşanan patlama sonrası basın açıklaması yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, güvenlik zafiyeti iddiaları ile ilgili yöneltilen bir soruya; "Herhangi bir eksiklik, zaaf söz konusuysa kesinlikle giderilmesi için gerekli tedbirleri alır, ihmal varsa gerekli adımları atarız" şeklinde yanıt verdi. Davutoğlu, “Herhangi bir bomba yerleştirilmesine tedbir olarak ön inceleme yapılıyor” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Selami Altınok da, patlamanın gerçekleştiği mitinge ilişkin bir güvenlik zafiyeti olmadığını savundu.