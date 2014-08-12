AKP'de Gül krizi: Milletvekili olmak hadsiz açıklama cüreti vermez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partisine döneceği yönündeki açıklamarını "sorumsuzluk" olarak değerlendiren AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a isim vermeden sert çıktı. Tayyar'ın açıklamalarını art niyetli bulduğunu belirten Kapusuz, “AK Parti'de şuan milletvekilliği yapmak böyle hadsiz ve nezaketsiz açıklamalar yapma cüretini kimseye vermez” dedi.

Twitter'dan sert açıklamalarda bulunan ve Tayyar'ı nezakete davet eden Kapusuz, şunları söyledi. “Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün “Görevim bitince kurucusu olduğum partime geri döneceğim” açıklamasından birileri rahatsız olmuş. Doğrusu bu kesimlerin niye rahatsız olduğunu anlamış değilim. Bu partinin kurucusu olan, AK Parti Hükümetinin Başbakanlığını, Bakanlığını yapmış ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmiş Abdullah Gül'ün AK Parti'ye dönmesinden daha doğal ne olabilir? Ne yani birileri Sayın Abdullah Gül'ün CHP yada MHP'de siyaset yapacağını mı zannediyordu! AK Parti hareketinin ortaya çıkmasında ciddi emek sarf etmiş Abdullah Gül'ün AK Parti'ye döneceğini açıklamasını “Sorumsuzluk” olarak nitelendirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Sayın Gül'e “sorumsuz açıklamalar yapıyor” suçlamasını yöneltenleri bu hareketin sembol isimlerine karşı siyasi nezakete davet ediyorum. AK Parti'de şuan milletvekilliği yapmak böyle hadsiz ve nezaketsiz açıklamalar yapma cüretini kimseye vermez.”

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün “Görevim bitince kurucusu olduğum partime geri döneceğim” açıklamasından birileri rahatsız olmuş. Doğrusu bu kesimlerin niye rahatsız olduğunu anlamış değilim. Bu partinin kurucusu olan, AK Parti Hükümetinin Başbakanlığını, Bakanlığını yapmış ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmiş Abdullah Gül'ün AK Parti'ye dönmesinden daha doğal ne olabilir? Ne yani birileri Sayın Abdullah Gül'ün CHP yada MHP'de siyaset yapacağını mı zannediyordu! Kişisel olarak ben, Sayın Gül'ün bu açıklamalarını gayet yerinde buluyorum. Sayın Gül'ün bu beyanatları birtakım çevrelerin “AK Parti bölünüyor” spekülasyonlarına karşı güzel bir cevap olmuştur. Bu süreçte parti dışından fitne üretmeye çalışan bazı kesimlere karşı uyanık olmalıyız. Özellikle AK Parti içerisindeki dava arkadaşlarımızın partiye zarar verecek açıklamalardan uzak durması gerekiyor. AK Parti hareketinin ortaya çıkmasında ciddi emek sarf etmiş Abdullah Gül'ün AK Parti'ye döneceğini açıklamasını “Sorumsuzluk” olarak nitelendirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Bu partinin kuruluşunda büyük emekleri geçmiş ve her türlü siyasi riski alarak bu davaya hizmet etmiş Sayın Abdullah Gül'ü hedef alan bu gibi açıklamaları fevkalade yanlış buluyorum. Sayın Gül'e “sorumsuz açıklamalar yapıyor” suçlamasını yöneltenleri bu hareketin sembol isimlerine karşı siyasi nezakete davet ediyorum. AK Parti'de şuan milletvekilliği yapmak böyle hadsiz ve nezaketsiz açıklamalar yapma cüretini kimseye vermez. Sayın Abdullah Gül'ün bu hareket için hiçbir zaman “Bölen” olmayacağından bilakis “Birleştiren” olacağından hiç şüphem yoktur. AK Parti hareketinin misyonunu özümseyen herkes bu davada makam, koltuk ve kişisel hırsın söz konusu olmayacağını bilir. Gücünü halktan alan AK Parti,bundan sonra da halkın çizeceği istikamete göre hareket etmeli ve halkta karşılığı olan bir karar vermelidir. Dolayısıyla bugüne kadar sürekli istişare mekanizmasını çalıştıran AK Parti bu süreçte de aynı yolu takip etmektedir. Neticede Partimiz ve milletimiz için en doğru karar verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.