AKP'de 6 yıl arayla bakan olan kardeşler küs mü?

AKP siyaseti son 10 yıldan beri iki kız kardeşin rekabetine sahne oluyor. Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Selma Kavaf’ın ablası Sema Ramazanoğlu, 6 yıl sonra kardeşinin yürüttüğü görevi üstlendi ve bakan oldu. Kavaf ile Ramazanoğlu’nun uzun süredir birbirleriyle konuşmadıkları iddia edildi

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, uzun bir süredir birbiriyle görüşmeyen kardeşler, 7 Haziran’da ayrı illerden milletvekili adayı olmuş ancak ikisi de listeye konulmamıştı. Hatta küs kız kardeşlerin rekabeti nedeniyle 2011’de Sema Ramazanolu’nun eşi Mehmet Ramazanoğlu aradan sıyrılıp milletvekili seçilmişti. Bu kez, 1 Kasım’da abla Sema Ramazanoğlu hem kardeşini, hem kocasını geride bırakarak, önce aday, sonra da bakan oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yakın dostu ve aile doktoru olan 56 yaşındaki Sema Ramazanoğlu, AKP’nin kurucularından. Sema Razamanoğlu, başörtülü olduğu için o yıllarda milletvekili yapılamayınca, daha çok partinin Kadın Kolları Başkanlığı’ndaki çalışmalara ağırlık verdi. Aynı dönemlerde kız kardeşi Selma Kavaf sahneye çıktı.

Başı açık olan Selma Kavaf, kısa sürede AKP içerisinde yer edindi. Kavaf, 2009’da Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu’nun Haziran 2011’de milletvekili seçildiğinde iki kız kardeş arasında ipler tamamen koptu. 7 Haziran seçimleri iki kız kardeşi yine karşı karşıya getirdi. Selma Kavaf Denizli’den, Sema Ramazanoğlu da İstanbul’dan adaylık başvurusunda bulundu. İki kız kardeş arasındaki yarış ikisine de yaramadı ve 7 Haziran seçimlerinde listeye konulmadılar. Erken seçim kararı abla Sema Ramazanoğlu’na yaradı. Tek başına yarışa katılan Sema Ramazanoğlu, önce milletvekili, ardından kardeşinin 6 yıl önce yaptığı bakanlığı üstlendi. Milletvekili seçilmek için 13 yıl beklemek zorunda kalan Sema Ramazanoğlu, aileden çıkan üçüncü milletvekili oldu.