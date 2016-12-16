AKP Sözcüsü Yasin Aktay'a kötü haber mi; Fethullah Gülen'in sağında durmak tutuklamaya 'kuvvetli şüphe' sayıldı!

Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 14 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. ‘Silahlı terör örgütüne yardım’la suçlanan Muratoğlu’nu tutuklama gerekçeleri arasında tartışma yaratan ifadeler yer aldı. Muratoğlu'nun 2012 yılında ABD'de İzmir gazeteci temsilcileri ile Pensilvanya’da Fethullah Gülen ile görüştüğüne vurgu yapılan kararda, kamuoyuna yansıyan fotoğrafa ilişkin bazı görüşlere yer verildi. Kararda, "Fotoğraf dikkatlice incelendiğinde sürekli Deniz Sipahi isimli kişi ile beraber bu gezide olduğunu, bu görüşmeden haberdar olmadıklarını beyan etmiş ise de fotoğraf karesinde Deniz Sipahi’nin örgüt elebaşının sol tarafında olacak şekilde şüphelinin ise sağ tarafta olacak şekilde fotoğraf karesinde bulundukları bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suç bakımından kuvvetli şüphe altında bulunduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

Mahkemenin bu kararı akıllara, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Yasin Aktay'ın 11 yıl önce Pensilvanya'yı ziyareti esnasında Gülen'le yan yana çekilmiş fotoğrafını getirdi. Aktay, fotoğrafta Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe olarak gösterildiği gibi Gülen'in sağ tarafında yer alıyor.

O fotoğrafı böyle savunmuştu

Aktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Aralık sürecinden sonra Gülen cemaatine destek verdiğini iddia ederek "Hadi biz saftık bilmiyorduk, ama Kılıçdaroğlu onların terör örgütü olduğunu başından beri biliyordu, yargılanmalı" demişti. Bunun üzerine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ve Can Dündar, Aktay'a Gülen'le çekilmiş fotoğrafnı hatırlatmıştı.

Yasin Aktay da, eleştirilere 14 Kasım 2016'da Yeni Şafak’taki köşesinden yanıt vermişti. Aktay, Can Dündar'ı kast ederek, şunları söylemişti:

“Ona sarf ettiğim sözlerden dolayı benim tam 11 yıl önce, kendisiyle hayatımdaki ilk ve tek görüşmem esnasında FETÖ başıyla çekilmiş fotoğrafımı gösterip ‘biri bana cemaatçi mi dedi?’ diye sormuş. Aman ne kadar zekice, ne kadar büyük bir buluş, aman Allah! Çok mu aradın o fotoğrafı bulmak için Can? Çok mu uğraştın o pek zekice cümleyi kurmak için? Demek Ahmet Hakan'dan da beteri varmış. Hepsi birden geldiğine göre, bir nasırlarına basmış olmalıyım. Cevaba değmez elbet, ama oldu olacak onu da aradan çıkaralım. Behey Can Dündar, benim seninle de çekilmiş yığınla fotoğrafım var, dostun Ahmet'le de. Ama bu, seninle şimdi, ve resmi çektirdiğimiz esnada, fersah fersah ayrı dünyalardan olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Seninle aynı karede resimlerimiz seni şu anda ülkene, milletine, vatanına ihanet içinde olmaktan kurtarmadığı gibi beni size karşı tavizsiz mücadeleden alıkoymuyor.”

Düğme ilikleme de delil sayıldı

Barbaros Muratoğlu hakkındaki tutuklama gerekçeleri arasında "Gülen’le fotoğrafında ceketinin iki düğmesinin ilikli olması" da yer aldı. Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel, “İtirafçı bir avukatın çelişkili ifadelerinin dayanak gösterilmesi, milat kabul edilen 17/25 Aralık’tan çok önce yapılan ziyaret ve o fotoğraftaki Sabah, Akşam, Yeni Asır temsilcileriyle ilgili işlem yapılmamasına rağmen idari temsilcimizin tutuklanması büyük haksızlıktır” tepkisini gösterdi

Doğan Holding Yöneticisi Barbaros Muratoğlu hakkındaki mahkeme tutanaklarına yansıyan o bölümler şöyle: