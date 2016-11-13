Ülkücü yazardan "Hadi biz saftık; CHP, FETÖ'yü biliyordu" diyen Yasin Aktay'a: Tıfıl, baltayı taşa vurdun!

Ülkücü Yeniçağ yazarı Ergun Kaftancı, CHP'ye yönelik "Biz hadi saftık bilmiyorduk ama sen biliyordun onların terör örgütü olduğunu. Bize bunu anlatmaya çalışıyor” ifadesini kullanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ı eleştirdi. Aktay'a "tıfıl" benzetmesi yapan Kaftancı, Ergenekon dahil onlarca kumpas olayını gördüğü halde görmezden gelen ve silahlı kuvvetlerin itibarsız kılınması gayretlerine katkıda bulunan o günkü ülke yöneticilerinin de -günün başbakanı da dahil- yargılanmayı hak ettiklerini düşünemedi mi? Düşünseydi, konunun bu tarafını es geçer, baltayı taşa vurmazdı!" diye yazdı.

Ergun Kaftancı'nın "Tıfıldan ne beklenir" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İktidarın, her vesileyle ana muhalefet partisi CHP'ye çatması artık prim yapmıyor. Çünkü AKP adına konuşan kim olursa olsun CHP muhalefetine basma kalıp laflarla sataşmaktan başka bir şey yapamıyor...

Ekiden, yani başkanlık konusu dahil birçok konuda iktidarın dümen suyuna girmediği günlerde AKP'lilerin dilinde, MHP de yer alıyordu, ona da durmadan çatıyorlardı...

O günler geride kaldı; Devlet Bahçeli MHP'yi iktidarın uydusu haline getirince rahatladı... Eskiden AKP tarafından eleştiriliyordu, şimdi okşanıyor!

* * *

AKP Genel Başkan Yardımcılarından biri, parti içi geleneğe uyarak CHP'ye veryansın ediyor...

Ona göre de son CHP bildirgesi suçu örtme çalışması. AKP

Genel Başkan Yardımcısı, tıfıl bir siyasetçi olduğu için, bildirgenin hangi suçu örtmek amacı taşıdığını söyleyemiyor.

Lâfı eveleyip geveliyor...

* * *

Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler denir...

Genel Başkan Yardımcısı da o duruma düşmüş; CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çetesini bildiği halde 17 Aralık'tan sonra örgüt mensuplarıyla ilişkiye geçtiği yalanına sığınıp saldırmayı tercih etmiş...

AKP'nin değişmez tarzı...

Ve de üslûbu!

* * *

Bunu söylerken de ardına sığındığı gerekçeye bakın:

-Hadi biz saftık bilmiyorduk ama sen biliyordun onların terör örgütü olduğunu...

Tıfıla göre Kılıçdaroğlu, yani CHP bunun hesbını vermelidir

Sonra da akla ziyan şu lafları ediyor:

-Biz onların bir terör örgütü, organize bir suç şebekesi olduğunu bütün delilleriyle ortaya çıkardığımız anda, Kılıçdaroğlu gitti, onlarla işbirliğine geçti. Aslında dokunulmazlığı olmasa şu anda sadece bu konular yargılanmayı hak eden konular. Çünkü bunu bile bile yaptı...

* * *

Vay tıfıl vay...

Aklına hiç gelmedi demek ki...

Ergenekon dahil onlarca kumpas olayını gördüğü halde görmezden gelen ve silahlı kuvvetlerin itibarsız kılınması gayretlerine katkıda bulunan o günkü ülke yöneticilerinin de -günün başbakanı da dahil- yargılanmayı hak ettiklerini düşünemedi mi...

Düşünseydi, konunun bu tarafını es geçer, baltayı taşa vurmazdı!

* * *

Hem insana sormazlar mı 17-25 Aralık sürecine kadar sizler neredeydiniz diye; oy almak için iblisin çizgisinde olduğunuzu nasıl örtbas edeceksiniz...

Asıl sen onu düşün küçüğüm!