AKP Sözcüsü: Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek
"Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır."
27 Ağustos 2021 13:25
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 90 kişinin yaşamını yitirdiği Kabil Havalimanı yakınlarındaki patlamaya ilişkin olarak, "Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek." düşüncesini dile getirdi.
Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz... Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır." ifadesini kullandı.