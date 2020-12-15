AKP Sözcüsü Çelik'ten S-400 yaptırımı tepkisi: ABD’nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, "ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Tek taraflı Amerikan yaptırımlarının oluşturacağı yegane etki, müttefikler arasındaki diyaloğu zora sokması, diplomasiyi devre dışı bırakması ve ikili ilişkilerimizi erozyona uğratması olacaktır. ABD’nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız" dedi.
AKP Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım (CAATSA 231) kararı almasının hukuki zemini olmadığını, ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlış olduğunu söyledi. Çelik, "Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya’dan temin ettik" ifadesini kullandı.
Twitter hesabıdan açılama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
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