AKP Sözcüsü Çelik’ten ABD’deki protestolara: Seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’de Donald Trump yanlısı protestocuların Kapitol Binası'nı basmasına ilişkin olarak görüşlerini ifade etti. “Seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir” diyen çelik, “Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir” dedi.

Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmenin bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarar olduğunu ifade eden Çelik, sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

“Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir.

Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir.

ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."

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