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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçok ve oğlu öldürüldü!

Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan askerlerin halkın üzerine açtığı ateş sonucu reklamcı Erol Olçok ile 16 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2016 05:57

İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin AKP'nin reklam kampanyalarının mimarı olan reklam ajansı sahibi Erol Olçok ve oğlunun, açılan ateş sonucunda öldürüldüğünü ileri sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım, ölüm haberinin kendilerine geldiğini belirterek, "Umarım doğru değildir" dedi.

 

Erol Olçok kimdir?

 

1963 yılında Çorum’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi mezunu. 1987 yılında Arter Reklam Ajansı’nı kurarak reklamcılığa başladı. Siyasal tanıtım faaliyetine RP’nin seçim çalışmalarıyla başladı.

Sonra bir çok kişisel aday kampanyası yaptı. Mehmet Ali Şahin’in 1987'deki adaylığı bunlardan bir tanesi. Sonra Büyükşehir Belediyesi basın danışmanlığında o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çalıştı. O sırada DYP’den bir teklif aldı.

Tansu Çiller’e bir sunum hazırladı. 1999 seçimlerinde DYP’nin Türkiye genel seçim kampanyasını yaptı. AKPARTİ’nin kuruluş çalışmaları sırasında Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte çalışma teklifini kabul etti. Kuruluşundan bugüne kadar AKPARTİ’nin siyasi iletişimini yürütüyor. AKPARTİ isminin bulunmasından parti kuruluşuna bir çok konuda etkin oldu. AKPARTİ’nin bütün genel ve yerel seçim kampanyalarını yönetti. 

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