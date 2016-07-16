Boğaziçi Köprüsü’ne yürüyenlere silahlı müdahale; 2 ölü!

Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçen grubu engellemek için silah kullandı. Olay yerinde yaralıların olduğu bildiriliyor. İstanbul'da olaylar sırasında iki kişi vurularak yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kontrol eden askerler havaya yoğun ateş açtı.

Geceyarısı 00.50 sıralarında kalabalık bir grubun köprüyü geçmeye çalıştığı sırada bunu engellemeye çalışan askerlerin silahlarını yukarı çevirerek ateş açtıkları görüldü.

Harbiye Orduevi çevresinde de silah sesleri duyuldu. Bu sırada yoldan geçen bir sürücü yaralandı.

TRT çevresinde toplanan halk, darbe girişiminde bulunan askerleri yakalayarak polise teslim ediyor.